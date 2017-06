Estos son los 19 maestros finalistas para ser "Maestro del Año"

Este año, el Departamento de Educación reconocerá al “Maestro del Año” y hoy anunció 19 finalistas para la distinción.

Los profesores seleccionados como finalistas son: Isabel Rodríguez Santos, Brenda Pérez Vélez, Syndia García Serrano, Keishla Palma Martínez, Sandra Figueroa Rivera, María Martínez Miranda, Lourdes Rodríguez León, Carmen González De Jesús, Nerys Ayala Rivera, Mayra Cancel Sánchez, Olga Morales Defendini, Diane Negrón Flores, Wilfredo Arlequín Paneto, Ángela Del Toro Nieves, Vimarie Negrón Torres, Janicet Torres Fernández, Glenda Lee Almodóvar Morales, Aide Soto Pérez, Juan G. Cortés Villanueva. Estos ya han sido notificados de manera oficial. No se indicó de qué escuela son cada uno de los finalistas.

La agencia seleccionará a un “Maestro del Año” por región educativa, por lo que al finalizar el proceso habrán siete educadores reconocidos.

“Se seleccionó (Sic) a 19 profesionales comprometidos con moldear las mentes de las futuras generaciones de Puerto Rico y con mucho orgullo, luego de un arduo trabajo de evaluación por parte de un comité, hoy los anunciamos”, expresó la secretaria de Educación, Julia Keleher en un comunicado de prensa titulado “Teacher of the Year”. No se detallaron los parámetros de evaluación, los integrantes del comité evaluador, ni a fecha en que se conocerán los ganadores.