Bajarán a votación proyecto para prohibir cenizas de carbón

El exalcalde de Salinas y senador Carlos Rodríguez Mateo, presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado, dijo en un programa de radio que esta misma semana bajará un informe presentando un proyecto sustitutivo para prohibir el uso de las cenizas de carbón en Puerto Rico.

El senador hizo estas expresiones el pasado sábado, en el programa Contacto de Pueblo, que transmite la emisora Radio Whoy (1210 AM) de Salinas.

“En esta semana, si no siguen enviándonos más documentos, en esta semana debe salir el informe a los miembros de la Comisión. En esta misma semana. Y yo no creo que pueda estar anticipando escenarios, porque yo debería ser neutral en ese ejercicio, pero la realidad es que al final del camino las cenizas no se van a depositar en Puerto Rico. Porque lo dijo el señor gobernador que es política pública”, expresó Rodríguez Mateo.

El legislador se refería a las expresiones que ha hecho el gobernador, y varios jefes de agencias, con respecto a que la política pública del gobierno es que los residuos de la combustión tienen que sacarse fuera de Puerto Rico.

Sin embargo, las cenizas tóxicas siguen acumulándose en un vertedero de grandes proporciones, en el patio trasero de la carbonera AES en Guayama, dijo Manolo Díaz, portavoz de los residentes de Peñuelas.

Al igual que han insistido distintas organizaciones que luchan contra las cenizas, el doctor de profesión explicó que el gobernador podría aprobar una orden ejecutiva para terminar este asunto del depósito de los residuos de carbón.

“Él pudiera hoy, con una simple orden ejecutiva, como las muchas que ha firmado, como las muchas que firmó desde el primer día, prohibir el uso de las cenizas en Puerto Rico. Y yo creo, lo he dicho muchas veces, que eso es una medida salomónica, porque primero, independiente si causa o no causa enfermedad, ya no va a tener ese riesgo a las comunidades. Independiente si ese producto excede los niveles de toxicidad, si algún día los excediera, no va a estar en Puerto Rico”, manifestó el senador.

A la salida del programa radial, Rodríguez Mateo fue confrontado por un grupo de residentes de Peñuelas, Guayama y Salinas, quienes se manifestaban frente a la emisora.

“Entendemos que el senador Rodríguez Mateo ha intentado dilatar este proceso. Llegó a decir que no había tiempo para aprobar este proyecto en esta sesión del senado que termina el 25 de junio. Pero, al parecer la presión ha ayudado a que cambie de opinión y acaba de anunciar que por fin bajará el proyecto a la comisión. Esperamos que este proyecto se apruebe en el senado y que pase inmediatamente a la Cámara de Representantes para que sea evaluado y aprobado en esta sesión. Hay tiempo suficiente”, sostuvo Díaz.