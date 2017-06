Comisionada residente será parte del Grupo de Trabajo de Asuntos Intergubernamentales Federal

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, fue seleccionada por el presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, como miembro del Grupo de Trabajo bipartita para Asuntos Intergubernamentales.

El presidente Ryan, junto a la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi, anunciaron la creación del Speaker’s Task Force on Intergovernmental Affairs enfocado en balancear los intereses entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, tribales y locales.

El Grupo de Trabajo tiene como misión crear un foro para que los estados, ciudades y condados puedan mostrar su innovación y creatividad en resolver los asuntos de política pública; y examinar los efectos de las leyes y regulaciones federales en los estados y entes locales.

Además, deben desarrollar propuestas para colaborar con el empoderamiento de los estados, tribus, gobiernos locales, instituciones privadas, familias e individuos; así como examinar hasta qué punto las cargas que comparten los estados, las tribus y los gobiernos locales pueden ser reasignadas para mejorar la calidad de vida en todas las comunidades.

Comparto comunicado sobre mi designación por Speaker Ryan al grupo de trabajo bipartidista Speaker’s Task Force on Intergovernmental Affairs pic.twitter.com/9XSC5VpBF6 — Jenniffer González (@RepJenniffer) June 4, 2017

Junto a González Colón, integran el Grupo de Trabajo otros seis congresistas republicanos:, Rob Bishop (Distrito 1 de Utah) quien fue designado como el presidente del Grupo de Trabajo; Gary Palmer (Distrito 6 de Alabama); Luke Messer (Distrito 6 de Indiana); Mark Walker (Distrito 6 de Carolina del Norte); John Culberson (Distrito 7 de Texas); y Lee Zeldin (Distrito 1 de Nueva York).

Por el lado demócrata están: Richard Neal (Distrito 1 de Massachusetts); Raúl Grijalva (Distrito 3 de Arizona); Gerry Connolly (Distrito 11 de Virginia); Norma Torres (Distrito 35 de California): Anthony Brown (Distrito 4 de Maryland); y Charlie Crist (Distrito 13 de Florida).

El Grupo de Trabajo cuenta con un Consejo Asesor compuesto por las siguientes siete organizaciones: National Association of Counties, National Governors Association, Council of State Governments, National Conference of State Legislatures, National League of Cities, U.S. Conference of Mayors y el International City/County Management Association.

La comisionada residente es, además, miembro del Comité de Recursos Naturales, Comité de Asuntos de Veteranos, Comité de Pequeños Negocios, Subcomité de Supervisión e Investigación, vicepresidenta del Subcomité de Asuntos de Indios, Insulares y Nativos de Alaska, copresidenta del Caucus Congresional de Amigos de España, y miembro del Comité de Política Pública de la Conferencia Republicana.