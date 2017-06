Ataque terrorista en Londres deja siete muertos y 48 heridos

La primera ministra británica, Theresa May, pidió el domingo endurecer las medidas para contener el extremismo islámico en Gran Bretaña después de un ataque que mató a siete personas en una concurrida zona de Londres e interrumpió la campaña electoral británica pocos días antes de una elección nacional.

El ataque comenzó el sábado por la noche, cuando una camioneta salió de la calzada y embistió a los peatones en el Puente de Londres. Tres hombres salieron de la camioneta con cuchillos grandes y atacaron a la gente en bares y restaurantes del cercano Borough Market, según la policía y testigos.

El ataque se desarrolló con rapidez y la policía dijo que los agentes mataron a disparos a los tres agresores en apenas ocho minutos.

Los hospitales de la ciudad atendieron a 48 heridos, según funcionarios de los equipos de emergencia. Entre ellas había algunas con heridas que amenazan la vida y otras que sufrieron lesiones de menor gravedad.

Fue el tercer ataque en Gran Bretaña en los últimos tres meses. Gran Bretaña ya estaba nerviosa después de un atentado suicida hace dos semanas luego de un concierto de Ariana Grande en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, que mató a 22 personas e hirió a decenas más.

Grande y otras estrellas realizarán un concierto de beneficencia para las víctimas el domingo por la noche en Manchester, en medio de estrictas medidas de seguridad.

La cifra de muertos por el ataque extremista en el corazón de Londres subió el domingo a siete personas, mientras la primera ministra May celebraba una reunión de emergencia con el gabinete de seguridad para gestionar la crisis.

May condenó el domingo los ataques terroristas en Londres y Manchester y afirmó que “ya basta”, reclamando medidas más duras ante el “terrorismo que engendra terrorismo” ya que los atacantes se imitan entre sí.

Enough is enough. Read my response to last night’s brutal terror attack: https://t.co/MHQ4SPG0aQ

— Theresa May (@theresa_may) June 4, 2017