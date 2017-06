Piden despido de presentador estadounidense por usar insulto racista

Indignados y cansados de escuchar estos discursos, activistas, periodistas y ciudadanos estadounidenses pidieron hoy que se despida al presentador Bill Maher de la cadena HBO por utilizar la palabra nigger en medio de un entrevista ayer con un senador republicano, en su programa Real Time with Bill Maher.

Maher conversaba con el senador republicano Ben Sasse de Nebraska durante un segmento de su show, en el que se discuten temas de actualidad política. Sasse, en tono de broma, invitó a Maher a visitar Nebraska y trabajar en los campos, a lo que este respondió “Work in the fields? Senator, I’m a house nigger (¿Trabajar en los campos? Senador, yo soy un negro de casa)”. No sabiendo qué hacer, el legislador soltó una desganada risa en medio de aplausos y abucheos en el público.

Tras la situación, Maher avisó que “era una broma” y continuó con la programación. Para él sí lo fue, pero no para las personas que sufren ese tipo de ataques todos los días en el mundo entero. Uno de los activistas más vocales del movimiento Black Lives Matter, DeRay Mckesson, se negó a continuar aceptando estos discursos.

“But really, Bill Maher has got to go. There are no explanations that make this acceptable (En serio, Bill Maher tiene que ser despedido. No hay explicación alguna para hacer esto aceptable”, comentó en Twitter.

Vea el vídeo

But really, @BillMaher has got to go. There are no explanations that make this acceptable. pic.twitter.com/K5XlEjekQ9 — deray mckesson (@deray) June 3, 2017

Mientras, Sasse reaccionó en las redes sociales luego de que se le reclamó porqué no hizo nada al respecto en el momento. Respondió que hubiera dicho “Hold up, why would you think it’s OK to use that word? The history of the n-word is an attack on universal human dignity. It’s therefore an attack on the American Creed. Don’t use it. (Espera, por qué crees que está bien usar esa palabra. La historia de nigger es un ataque a la dignidad humana universal. Por lo tanto, es una ataque a la sociedad americana. No la uses)”, expresó el republicano.

Los agentes de Maher no respondieron a los pedidos de declaraciones.

Esta no es la primera vez que Maher ha hecho comentarios de tal tipo. Las redes también recordaron que él ha hecho declaraciones contra los árabes y los musulmanes.