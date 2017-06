Múltiples víctimas en serio incidente en Londres

LONDRES— La policía británica reportó que atiende un “incidente” en el Puente de Londres el sábado, y momentos después informó que también respondía a otro incidente en el histórico Borough Market, donde ya se encuentran agentes armados.

Las autoridades indicaron que la primera ministra Theresa May ha contactado a la policía y se encuentra al tanto sobre el incidente en el puente.

Testigos indicaron que un vehículo atropelló a peatones en el Puente de Londres y dejó a personas tiradas en el piso. Uno de los testigos dijo a la BBC que una camioneta blanca cambió bruscamente de dirección y arrolló al menos a seis peatones.

Otro testigo, Will Heaven, agregó que vio a varias personas que aparentemente fueron arrolladas y a una que fue metida en una ambulancia.

“Vimos a personas heridas en la calle y personas heridas en el pavimento”, afirmó a Sky News.

El sistema de Transportes de Londres anunció que la ajetreada estación del Puente de Londres ha sido cerrada a petición de la policía.

The Latest: British police say there are reports of multiple casualties following major incident on London Bridge. https://t.co/PTnCayInHn

— The Associated Press (@AP) June 3, 2017