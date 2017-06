Justifica el aumento al recorte de la UPR

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que el aumento en el recorte de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se debió a que la institución no pudo producir un plan fiscal y para el presupuesto presentado se utilizaron números base de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“En el presupuesto del Fondo General, la reducción es de 202 millones de dólares. En el presupuesto consolidado, la cantidad es de 178 millones de dólares. ¿Cuál es la razón para esa diferencia? Que la UPR no produjo un plan fiscal. Por lo tanto, en vez de usar los números base que nosotros habíamos establecido originalmente, usamos los números de la Junta Fiscal”, expuso.

Según el primer ejecutivo, la administración continúa la búsqueda de fondos para la institución universitaria. Asimismo, dijo que el programa de prestación de servicios profesionales por parte de la institución de educación superior.

Las expresiones del mandatario se dieron durante el anuncio de expansión de la empresa El-Com Systems Corp. en Caguas. Allí se detalló que la mencionada empresa busca añadir de 100 a 150 empleos en los próximos 18 meses. La proveedora de servicios de ingeniería y manufactura utiliza instalaciones de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO).

Aún no certifica el presupuesto

En la misma conferencia de prensa, el gobernador expuso que el ente federal no ha certificado aún el presupuesto, pero que ya le dio el visto bueno. De las pocas partidas con aumentos incluidas en el presupuesto se encuentran $90 millones a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), $50 más que el año pasado, además de $60 millones a la JCF. Rosselló destacó que el aumento en la partida de AAFAF se debe a los litigios de acreedores.

Asegura se pagarán pensiones

Rosselló también aseguró que todas las pensiones están cubiertas dentro del presupuesto, y que los recortes para quienes reciban más de $2,000 propuestos en el plan fiscal sometido a la JCF serán a partir del año 2020.

Sobre este particular el abogado Luis Balbino declaró que al momento solo hay especulación, ya que es necesario que la JCF certifique el presupuesto y detalle si el corte de las pensiones será de un 10 % o no.

“El gobernador sabe… Que no se toquen las pensiones menores de $2,000 no puede ser real porque la Junta no ha aprobado nada todavía; son discusiones. Hasta que no haya un presupuesto todo está en el ámbito de la especulación y la incertidumbre”, aseguró Balbino.