UPR Bayamón se quita de la huelga

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPR Bayamón) decidió levantar la huelga en una asamblea estudiantil celebrada hoy en la cancha Pepín Cestero de dicho municipio.

De acuerdo a lo dictado por los alumnos, comenzarán las labores académicas el 5 de junio y se constituirá un Comité de Limpieza para acondicionar el campus.

Entre otros asuntos, los vaqueros avalaron los 8 preacuerdos a los que llegó el Comité Institucional y la Junta de Gobierno de la Universidad para terminar con la huelga. Entre estos, que para el próximo año fiscal – a pesar de los recortes al presupuesto de la UPR – no se aumenten los costos de estudio, que no se eliminen las exenciones de matrícula y que no se penalicen a los estudiantes que han participado de la huelga.

En una moción presentada se intentó ratificar la huelga condicionada a que la Junta de Gobierno de la UPR, una vez constituida, ratifique dichos estatutos. Sin embargo, la propuesta fue derrotada.

En el cónclave, además, se discutió el informe del Senado Académico de la institución que recomienda a los candidatos Carlos Colón de Armas y Martha Quiñones para presidir el primer centro docente del país.

Los estudiantes de la unidad de los vaqueros aprobaron una moción para que su recinto desista de apoyar a Colón de Armas, así como a los también candidatos Miguel Muñoz, Nivia Fernández y Arturo Avilés, aunque estos últimos no fueron recomendados por el comité de búsqueda y consulta de su unidad.

La asamblea, que en algún momento contó con la participación de 639 estudiantes, decidió apoyar la candidatura de Quiñones, quien es profesora de economía en la UPR Arecibo. Los representantes del estudiantado de Bayamón ahora deben abogar a esos fines en los cuerpos de gobernanza del primer centro docente del país.

Los alumnos de UPR Bayamón también discutieron los pormenores de una reunión que tuvo el cuerpo de representantes estudiantiles con la Junta de Control Fiscal, en el cual el ente rector de las finanzas del país recalcó que los recortes de $450 millones al presupuesto de la universidad se mantendrán en pie.

Asimismo, el Consejo General de estudiantes informó a la matrícula de Bayamón que la acreditación de su recinto ha sido puesta en probatoria por la Middle States of Higher Education a razón de la inestabilidad financiera de la unidad y por el cese de operaciones académicas.

Aún el Recinto de Río Piedras y la unidad de Humacao de la UPR están en huelga, esto en repudio de los $450 millones en recortes que se esperan para el presupuesto universitario.

Bayamón se unió al conflicto el pasado 6 de abril en una asamblea nacional.