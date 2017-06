Trump anunciará hoy su decisión sobre Acuerdo de París

La incertidumbre se ha apoderado de los casi 200 países que firmaron el Acuerdo de París sobre cambio climático, ante la alta posibilidad de que el presidente Donald Trump retire a Estados Unidos del compromiso mundial.

Trump publicó en su cuenta de Twitter que hoy a las 3:00 de la tarde anunciará su decisión, acompañando el mensaje con su famosa frase de campaña presidencial “Make America Great Again” (“Haz a América grandiosa otra vez”).

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

