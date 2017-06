Gobernador asegura que cumplió con la Junta

El gobernador Ricardo Rosselló presentó el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 a la Asamblea Legislativa, en un mensaje dirigido al país en el que recalcó las medidas que tomó su administración para “salvar” las pensiones de los retirados y hasta realizó un llamado para votar en el próximo plebiscito.

El primer ejecutivo expuso que no fue hasta el lunes que la Junta de Control Fiscal (JCF) se comunicó con él sobre el borrador de presupuesto que se le había entregado. Según expuso, cumplieron al identificar la reserva de $200 millones que pidió el ente federal para no reducir la jornada laboral de los empleados públicos o quitarles el bono de Navidad. Al cierre de esta edición, el ente federal no había emitido una comunicación oficial sobre el presupuesto de Rosselló.

El mandatario destacó que el presupuesto para dicho año fiscal es de 9,562 millones de dólares. En un aparte con la prensa previo al presupuesto se indicó que el presupuesto sería de 9,248 millones de dólares, pero que el presupuesto aumentó debido a que ahora las pensiones de los retirados se pagarán del Fondo General.

Dijo que ese era un componente novel, ya que la administración cambió a un sistema de “PayGo” con las pensiones, hecho que implica que tienen que asumir los gastos de los pensionados en su totalidad. Este también recalcó que este presupuesto era diferente, por la situación económica que enfrenta el país y que sería uno base cero, como se informó anteriormente.

Rosselló sostuvo que la partida para pagar las pensiones desde el Fondo General será de dos mil millones de dólares.

Reducciones

“En general hay una reducción en todas las agencias y todos los conceptos”, admitió el primer ejecutivo a la prensa, a la vez que explicó que entre las reducciones que destacan en este presupuesto se encuentran un 32% en las partidas de mercadeo y ventas, 40% en el gasto de materiales, 47% por subsidios y donativos, así como 13% en reducción de nómina. Sobre este tema, Rosselló dijo que la reducción se debe a los puestos de confianza que se eliminaron, cifra que representa $590 millones.

Consolidación de agencias

Durante su mensaje, Rosselló comentó que contemplarán consolidaciones de agencia en el futuro, como las de Desarrollo Económico y Familia. Asimismo, dijo que el detalle de esas consolidaciones no estará en el presupuesto presentado, el cual fue retirado ayer de la Internet tras casi una hora de publicado.

Destaca el plebiscito

Finalmente, el gobernador enfatizó durante su mensaje de presupuesto que la ciudadanía debía salir a votar en el plebiscito que se llevará a cabo este mes. “En Puerto Rico tendremos la oportunidad de dejar atrás las limitaciones del indigno sistema colonial y aspirar a la igualdad de derechos en la nación que representa el símbolo de la libertad y la democracia en el mundo”, aseguró el político.