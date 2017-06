Cierran castillo en San Juan por filmación de película

El Castillo San Cristóbal estará parcialmente cerrado del domingo 4 de junio al sábado 10 de junio por motivo de la filmación de una película, según se notificó mediante un comunicado de prensa oficial.

“El San Juan National Historic Site ha aprobado un Permiso de Grabación Comercial para la producción de una película comenzando el domingo 4 de junio hasta el sábado 10 de junio de 2017, ubicado en Castillo San Cristóbal. El permiso requerirá el cierre intermitente del centro de visitantes y un cierre completo al estacionamiento, incluyendo para los Operadores de Autorización de Uso Comercial, el lunes 5 de junio de 2017 de 9:00 am a 12:00 pm y el martes 6 de junio de 2017 de 9:00 am a 11:00 am. El resto del parque, incluyendo el Castillo de San Felipe del Morro, seguirá funcionando normalmente durante las horas regulares de 9 am a 6 pm. Los visitantes también pueden acceder el Castillo San Cristóbal usando la entrada de la rampa histórica en la calle Norzagaray”, lee el comunicado.

Durante el cierre intermitente, se autorizará el estacionamiento para los operadores de Autorización de Uso Comercial en la carretera de las defensas exteriores, al oeste del edificio del Capitolio de Puerto Rico.

El elenco y el grupo de trabajo estará grabando en las áreas del Cuartel de las Tropas, Túnel Largo, Calabozo y Defensas Exteriores del Castillo San Cristóbal. “Todas estas áreas estarán abiertas al público durante la grabación. Sin embargo, el acceso intermitente puede afectar el uso de estas áreas por un máximo de tres minutos. Nos disculpamos por cualquier inconveniente o distracción que este permiso pueda causar”, concluye el comunicado.