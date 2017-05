Confirman nuevos casos de zika en Florida

Las autoridades sanitarias de Florida confirmaron hoy que en lo que va de año ha habido 54 casos de zika en Florida, cuatro de ellos autóctonos, y que entre las persomas afectadas hay 43 mujeres embarazadas.

No obstante, no se han reportado zonas de “transmisión activa” de zika por mosquitos en el estado, señaló el Departamento de Salud de Florida, para resaltar a continuación que no existe ningún foco activo del virus en el condado de Miami-Dade, aunque “puedan darse casos aislados locales”.

En este segundo año de combate al virus del zika que propagan los mosquitos Aedes aegypti, las autoridades estatales señalaron que se encuentran mejor preparadas, pero que las consecuencias de las infecciones son visibles, particularmente entre las embarazadas.

Así, siete bebés nacieron en lo que va de año en Florida con “complicaciones neurológicas”, según dijeron este martes funcionarios estatales al diario Orlando Sentinel.

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado, más de 340 mujeres resultaron infectadas en 2016 por el virus del zika, aunque las autoridades no han divulgado si estas se contagiaron localmente o fuera del país, ni cuántas de ellas han dado a luz ya.

No todos los bebés expuestos al virus del zika en el útero materno desarrollan algún tipo de complicación neurológica y, según un análisis médico elaborado a nivel nacional, solo un 10 % de los bebés resultó afectado por el zika, agregó el rotativo del sur de Florida.