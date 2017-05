Trump quiere que Senado apruebe "inmediatamente" recortes de impuestos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió hoy a su principal medio de comunicación, la red social Twitter, para reclamar que el Senado federal debe activar de forma “inmediata” la opción nuclear, que permitiría a la mayoría republicana aprobar un proyecto con 51 votos o mayoría mínima.

Los republicanos cuentan con 52 votos en el Senado, aunque el número requerido para romper o dar por terminado un filibusterismo es 60 votos. El filibusterismo es una técnica utilizada en el Senado para atrasar o impedir la votación o aprobación de un proyecto.

The U.S. Senate should switch to 51 votes, immediately, and get Healthcare and TAX CUTS approved, fast and easy. Dems would do it, no doubt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2017