Profesores del RUM publican resumen de plan fiscal para UPR

Tal y como mencionó a Metro ayer un grupo de docentes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), hoy enviaron a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la administración de Ricardo Rosselló un Plan Fiscal Sostenible (Plan SOS) que busca guiar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en medio del caos económico que enfrenta.

El colectivo PROTESTAmos, grupo de docentes que tuvo a cargo la preparación del documento, publicó un resumen del mismo. Entre otras cosas, dicho plan fiscal contempla dirigir un 10% de los impuestos de retasación a la propiedad inmueble a las arcas de la UPR, pero también al sistema de retiro y al seguro de salud del Estado.

Asimismo, los claustrales proponen enmendar la Ley 154 para aumentar un .5% el arbitrio a las corporaciones foráneas y enviar esos recaudos al primer centro docente del país. También, el plan SOS recomienda la creación de un programa de servicios profesionales en el que participen estudiantes, profesores e investigadores para ayudar al Departamento de Hacienda en el proceso de recaudar impuestos.

Los egresados de la UPR que se van del país, sostiene el plan, deberían regresar un por ciento del dinero invertido por el gobierno en su educación. Esto no aplicaría a los graduados que trabajaron en la isla antes de partir el mismo tiempo en que recibieron la aportación pública.

El plan SOS destaca que la universidad debe implementar “estrategias de eficiencia” como la evaluación periódica de sus fortalezas y retos tomando en cuenta su impacto social en Puerto Rico. De la misma forma, para los docentes del RUM la UPR debe reducir la burocracia, las bajas estudiantiles, las cuentas por cobrar y fortalecer las empresas universitarias.

Las propuestas están planteadas a raíz de tres escenarios, pero solo uno de ellos contempla los recortes propuestos por la JCF, que ascienden a $450 millones.

El profesor Marcel Castro, del grupo de docentes PROTESTAmos, describió el documento como uno “continuo” que estará abierto a que la comunidad universitaria brinde recomendaciones.

“La idea no es que lo que vamos a presentar ahora sea el documento final sino un documento vivo que los otros sectores tengan oportunidad de leerlo lo podamos mejorar”, destacó.

El plan sería implementado durante un espacio de diez años.

PROTESTAmos es un grupo multisectorial de profesores que, entre otras disciplinas, incluye docentes de las áreas de economía, ciencias sociales y humanidades.

Se cae la huelga poco a poco

Ayer las unidades de Utuado, Cayey y Mayagüez de la UPR decidieron abrir los portones, luego de que el pasado 6 de abril en una Asamblea Nacional se declararon en huelga para enfrentar los recortes al presupuesto universitario propuestos por la JCF.

Ahora solo quedan los recintos de Río Piedras, Humacao y Bayamón con sus portones clausurados, sin embargo, en un comienzo la huelga fue apoyada por nueve unidades del sistema universitario.

Inicialmente, en el RUM se presentó una moción para levantar la huelga de forma condicionada a que en tres semanas o menos la Junta de Gobierno aprobara los acuerdos alcanzados por el Comité Negociador Nacional (CNN), que contemplan cero aumentos a los costos de estudio, que no se eliminen las exenciones de matrícula y que no se penalice a los alumnos que participaron de la huelga. No obstante, fue enmendada para levantar el conflicto sin condiciones. La decisión se tomó con 1,868 votos a favor, 952 votos en contra y 77 abstenidos.

Por su parte, Cayey decidió en una votación de 503 votos a favor, 284 en contra y 17 abstenidos levantar la huelga con la salvedad de que –una vez constituida- la Junta de Gobierno de la UPR certifique los preacuerdos.

Utuado, sin embargo, no puso ninguna condición; la votación de 115 votos a favor y 11 en contra.