Listo The Mall of San Juan para la primera edición de su Boat Show

The Mall of San Juan Boat Show llega al centro comercial en su primera edición del 3 al 4 de junio con un que incluirá exhibidores de tiendas, entretenimiento musical en vivo, kioscos y concesionarios de botes en el lote contiguo a la Entrada Norte.

Se indicó en una comunicación escrita que el Boat Show iniciará a el sábado, 3 de junio a las 12:00 del mediodía con la apertura del área de exhibidores, kioscos y concesionarios; a las 4:00 pm se presentará el espectáculo de Trotamundos y a las 7:00 pm habrá un desfile de modas de las tiendas Saks Fifth Avenue, Free People, Desigual, GAP y Luis Antonio, entre otros, además de la música de UNNA. El día culmina con la presentación de La Secta a las 9:00 pm.

El domingo, 4 de junio, comenzará a la misma hora y a las 4:00 pm estará en tarima el espectáculo de los personajes de Atención Atención; el paseo de moda de ese día será a las 7:00 pm a cargo de las tiendas Tommy Bahama, Banana Republic, Designers Eye y Brooks Brothers, con la música de Deborah Brum. El evento estelar de la noche será la presentación de Black Guayaba a las 8:00 pm.

Entre las tiendas que contaran con exhibidores se encuentran: Saks, Luis Antonio, Think Big, Sveda, Desigual, Melissa Shoes, Jorge Bared Joyeros, Poterry Barn, Brooks Brothers, Bulgari, Designer Eyes, Banana Republic y Daniel Espinosa, entre otros. Además, los restaurantes Kona Grill y Burger & Beer Joint tendrán un ofrecimiento gastronómico especial en el área del Boat Show para los asistentes.

“The Mall of San Juan Boat Show es un concepto único en su clase que le brindará a los amantes de la vida en el mar la oportunidad de combinar este placer con una experiencia de compra inigualable, al unir los elementos tradicionales de este tipo de evento con la oferta de compras y la gastronomía de The Mall of San Juan. Todo esto complementado con la música en vivo y el entretenimiento que ya caracterizan al centro comercial como uno de los destinos de entretenimiento favorito del público puertorriqueño. Estamos seguros que este evento se convertirá rápidamente en uno de los favoritos de los amantes de los botes en Puerto Rico y que será la primera edición de muchas por venir”, señaló Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios del centro comercial.