En incertidumbre los maestros excedentes

Si bien los 2,635 maestros declarados excedentes tienen hasta el próximo jueves para impugnar la determinación, estos se han visto imposibilitados de argumentar su desacuerdo debido a que aún desconocen a qué escuelas los trasladará el Departamento de Educación.

Este es solo uno de los traspiés que encontraron los docentes a los que se les envió la notificación vía correo electrónico el pasado viernes en la noche para declararlos como “recursos disponibles”, y cuyo proceso fue denunciado por la mayoría de los gremios magisteriales.

La presidenta de Educamos, Eva Ayala, criticó que, aunque los maestros tienen tres días laborables para expresar su discrepancia, “¿qué van a reclamar si no se les indica en qué municipio o escuela los van a reubicar?”. Por ende, sostuvo que optaron como salida recomendar a los maestros que reclamen “en términos de que los procesos fueron violentados”. Al momento, permanece la incertidumbre de parte del sector magisterial, ya que en la carta que recibieron solo se les adelanta que son excedentes, pero no se les indica a dónde serán trasladados ni tampoco se les consultó sobre el tema, en caso de aquellos que forman parte del proceso de consolidación.

Metro solicitó al DE la fecha en que se comenzaría con el traslado de los excedentes, pero al cierre de esta edición la información no fue recibida.

La portavoz de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, se expresó preocupada por que, al declarar 2,635 maestros excedentes, signifique que esta misma cantidad pero de transitorios se quede en la calle. Además, catalogó la determinación como una “arbitraria y caprichosa y sin consultar a los maestros”, mientras cuestionó que en el proceso no se dio a conocer un estudio de antigüedad para “demostrar que el proceso fue puro”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, denunció que la secretaria de Educación, Julia Keleher, cambió la planificación, ya que se había comprometido en consultar a los docentes y solo aquellos que no estuvieran de acuerdo en el sistema team teaching pasarían al registro. Díaz aseguró que velarán por que no se les violenten los derechos cobijados por el convenio. “A ciencia cierta hasta que empiecen los nombramientos no vamos a saber si se violentaron derechos”, declaró la presidenta de la asociación, quien reiteró su reclamo a Educación de que ofrezca la lista de plazas vacantes. Según indicó la presidenta del gremio que representa oficialmente a los educadores, el DE tiene que ofrecerles una plaza vacante, de manera que no se desplace a otro educador con su nombramiento, debe ser en el mismo municipio y se debe asegurar el principio de antigüedad. Cabe destacar que, pese a que en una comunicación escrita Educación aseguró que garantiza el empleo de los excedentes “reubicándolo en otra escuela dentro de su municipio, distrito o región”, la dirigente del sindicato magisterial sostuvo que “la ley establece que tiene que ser al mismo municipio”.