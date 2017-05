Critican a Ivanka Trump por tuit

Ivanka Trump está recibiendo una lluvia de críticas por un tuit enviado desde la cuenta de su marca donde sugiere a la gente comer golosinas sabor champaña en el Día de los Caídos en las Guerras.

“Hagamos helados sabor champaña en este #MemorialDay”, decía el tuit el sábado de la cuenta IvankaTrumpHQ.

Seguidamente se ofreció un enlace con una lista de ideas para actividades en el feriado, como irse de picnic u organizar una parrillada. El feriado se conmemoró el lunes.

Abundaron las denuncias de que el tuit fue insensible ante la solemnidad del día en que los estadounidenses recuerdan a los soldados que han perdido la vida en las guerras del país.

Ivanka, que tiene un cargo en la presidencia de su padre, el lunes ofreció un tuit más solemne: “Hoy honramos a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas que perdieron la vida protegiendo nuestra libertad. Gracias por su servicio”.

Today we honor the men & women in our armed forces who have lost their lives to protect our freedom. Thank you for your service #MemorialDay

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 29, 2017