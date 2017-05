Amazon supera los mil dólares por acción

NUEVA YORK – Amazon, el gigante del comercio electrónico que ha cambiado en todo el mundo la forma de comprar libros, papel higiénico y televisores, alcanzó un nuevo hito el martes, cuando sus acciones superaron por primera vez la marca de los 1.000 dólares.

Ese precio colocó el valor de mercado de la empresa en 478.000 millones de dólares, el doble que el de la cadena minorista más grande del mundo, Wal-Mart, y más de 15 veces el tamaño de la cadena Target.

Amazon no solamente ha cambiado el panorama del menudeo desde que comenzó a cotizar en bolsa hace 20 años, sino que ahora es parte de un pequeño grupo de acciones de alto precio que pertenecen a empresas que han desafiado a Wall Street y que han evitado recurrir a divisiones de acciones o “splits”.

Esas divisiones reducen el valor de cada acción a cambio de multiplicar el número de papeles en circulación, a fin de hacer que sean más fáciles de comprar, pero generan más honorarios de corretaje. Empresas como Amazon han optado, en cambio, por recompensar a sus inversores de largo plazo, dejando que el precio de su acción siga aumentando.

La última vez que Amazon recurrió a una división de acciones fue hace casi 18 años, según la firma de investigación financiera FactSet.

Otra empresa con una filosofía similar es Alphabet Inc., la empresa matriz de Google.

Además, Amazon se sumó a una lista exclusiva: solo otras cuatro empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos tienen acciones que se negocian alrededor de los mil dólares cada una: la empresa de reservas de viajes en línea Priceline Group Inc., la constructora de viviendas NVR Inc., la productora de carne de cerdo y firma de transporte marítimo Seaboard Corp. y el apóstol de las inversiones a largo plazo, Warren Buffett, con su controladora Berkshire Hathaway Inc.

Amazon.com Inc. ha recorrido un largo camino desde sus inicios en 1995, cuando principalmente vendía libros. La compañía de Seattle ahora vende casi cualquier cosa, desde comida hasta electrodomésticos y se le ha culpado de llevarse el negocio de los grandes almacenes, supermercados y tiendas de ropa como Macy’s, las librerías Borders y la cadena RadioShack.