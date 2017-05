Oscar López dice es politiquería la postura de Rosselló

Para Oscar López Rivera, el cambio de postura del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su caso es parte de la politiquería que afecta a Puerto Rico.

Se refirió a que Rosselló favoreció su liberación y reclamó su salida de prisión mediante carta enviada al expresidente Barack Obama, pero el sábado se unió al boicot iniciado por empresas incómodas porque el Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York se dedicará al expreso político, entre otros boricuas.

“El gobernador envió una carta al presidente Obama el año pasado diciéndole que me excarcelara y en su carta él dice que yo no fui acusado de ninguna muerte ni de ningún acto violento. Sin embargo, ahora sale con otra posición. Eso es parte de la política que se da aquí en Puerto Rico. Me imagino que el gobernador puede cambiar de acuerdo al momento”, dijo López Rivera.

Agregó que él, sin embargo, cree “en los principios. No sé si él tomó una decisión bien educada en noviembre pasado y hoy está diciendo lo opuesto. No quiero tomar ninguna posición en contra del gobernador. Él puede decir lo que a él le dé gusto y gana. Es prerrogativa de él, pero una persona de principios no hace una cosa como la que está haciendo”.

“Me imagino que es la falta de principios y es parte de la politiquería”, opinó.

Mientras, reveló que tras la campaña de rechazo a que los organizadores del Desfile Puertorriqueños de Nueva York exalten su figura, y después que empresas han retirado auspicio comercial al evento, él ha recibido críticas negativas e incluso amenazas de muerte.

Subrayó que esas personas están desinformando, porque él nunca cometió algún crimen violento.

“Ha habido amenazas de muerte, personas que dicen que me van a matar. Se oponen a la Parada al atribuir crímenes que yo no he cometido”, destacó al responder a periodistas que lo abordaron frente a la Laguna del Condado.

La situación del boicot, recalcó, “no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser”. López Rivera puntualizo que “cualquier reportero o persona que quiera buscar la verdad puede hacerlo de forma bien sencilla. Fui a corte, recibí mi sentencia y todo lo que pasó está ahí”.

“Si hubiese habido evidencia en contra mía, la podían poner. Yo no me defendí, ni ninguno de mis compañeros se defendió. Ningún agente del FBI, ni hay agente alguno que estuvo en la investigación que pueda decir que este puertorriqueño mató a alguien o le quitó la vida a alguien”, expresó.

Un sector que apoya el boicot insiste en vincular a López Rivera en un acto terrorista ocurrido en Nueva York en 1975, pero el expreso político nunca fue procesado por esos hechos.

