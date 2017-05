Un hombre intentó asesinar al Power Ranger verde

El actor Jason David Frank informó durante una rueda de prensa que la Policía detuvo a un joven de 31 años que pretendía atacar al actor de los Power Rangers.

El supuesto atacante decidió acudir a la ComicCon de Phoenix vestido como el personaje ‘The Punisher’ y completamente cubierto de armas para acabar con la vida del Ranger Verde, informa el sitio sensacine.

La Policía de Phoenix señaló que el sujeto acudió a la convención con cuatro armas de fuego y varios cuchillos.

El hombre fue acusado de intento de asesinato, resistencia al arresto, ataque con agravantes, llevar un arma en un lugar prohibido y llevar una armadura de cuerpo mientras se cometía un crimen.

En su declaración, el hombre señaló que sabía que ese tipo de armas reales no estaban permitidas en el lugar, pero como él era ‘The Punisher’ pensaba que las reglas no se aplicaban a él.

En la rueda de prensa, el actor señaló que no conocía al atacante a nivel personal y que este incidente le ha abierto los ojos sobre la importancia de la seguridad en este tipo de eventos multitudinarios.

Asimismo, David Frank pidió que se incremente la seguridad, aunque en esta ocasión tanto los responsables de la Phoenix Comicon como el Departamento de Policía de Phoenix han actuado con velocidad y precisión.

It's unfortunate things happen, but I will not let things distract me from my fans. JDF https://t.co/M3ccWbSBmL