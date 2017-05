Santini critica las "dos caras" de Yulín en su mensaje de presupuesto

El exalcalde de San Juan, Jorge Santini, aseguró que la actual alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, durante su mensaje de presupuesto “mostró sus dos caras”.

Resaltó que “hoy está dispuesta a vender las cuentas del CRIM, pero cuando llegó a la alcaldía engavetó un proyecto nuestro para esos mismos propósitos… La alcaldesa dejó a un lado el tema de Oscar López Rivera, porque se le fue la mano”, precisó.

“Los sanjuaneros ya conocen sus estrategias y no le comprarán más discursos de pitirres, o estrofas de canciones de izquierda, ahora la historia es diferente y se ven sus dos caras”, entendió el exlíder.

Para el político del Partido Nuevo Progresista (PNP), “la alcaldesa tiene un juego de pie, que ella misma se enreda.. Hoy vemos cómo acepta su fracaso y cambia de opinión sobre el CRIM, y las obras que dejamos y no pudo eliminar”.

“Hoy la alcaldesa celebra que The School of San Juan tendrá una clase graduanda del grado 12, pero cuestionaba su existencia cuando quería ser alcaldesa. Cruz Soto favorece paralizar la UPR y defiende la autonomía universitaria, pero despide a la Junta del Colegio Universitario de la capital por su propia inacción. A la alcaldesa ya no le funcionan las frases poéticas, porque ahora tiene que probarse con acciones”, agregó Santini.

Sobre la invitación de la alcaldesa a participar de los actos de graduación de la primera clase graduanda del grado 12, en The School of San Juan, Santini dijo que asistirá porque varios padres lo invitaron. “Me comprometí a estar allí, y ella lo sabe. Le agradezco unirse a esa invitación, pero ¡qué pena que por parar el desarrollo de las escuelas, hoy no sea el triple de graduandos!”.