Movimiento Estudiantil desmiente actividad en piscina UPR

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

El Movimiento Estudiantil del Recinto de Río Piedras desmintió hoy una información que circuló en la semana sobre una supuesta actividad convocada por el estudiantado, a llevarse a cabo en la piscina del campus.

La actividad fue convocada por un grupo de personas ajenas al proceso huelgario que tienen al recinto cerrado desde hace casi 60 días.

“El movimiento estudiantil no ha convocado esta actividad ni encontramos prudente el horario de la misma. Incluso, el proponente de la actividad, quien no participa del proceso de lucha, hizo una publicación en Facebook desmintiéndola. Estamos conscientes de que a raíz de esta convocatoria se han presentando visuales en algunos medios que no responden al proceso huelgario actual, por lo que exhortamos a tales medios que corroboren la información antes de que sea publicada”, informaron José Bellaflores y Malcolm Cuadra, portavoces del estudiantado.

La controversia viene a darse cuando la cadena radial NotiIUno 630 publicó lo siguiente en Twitter: “¿Cóóómmooooo? Promocionan “party” en la piscina de la IUPI en medio de huelga”, con un link a la noticia que luego fue eliminada

Asimismo, Telenoticias publicó lo siguiente: “Convocan fiesta en piscina de la UPR de Río Piedras”.

Aunque el Comité de Estudiantes Atletas (CEA) y el movimiento aceptaron que promocionan, y han convocado, otras actividades para confraternizar y crear lazos con las comunidades aledañas al recinto, terminaron aclarando que “en el día de hoy, 28 de mayo, el movimiento estudiantil no tendrá ninguna actividad”.

En otros mensajes referentes al error y no corroboración de información, el Centro de Comunicación Estudiantil (CCE) —medio del grupo huelguista— recomendó a los medios que verifiquen primero la información antes de compartirla.

[COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL] El Movimiento Estudiantil desmiente convocatoria a actividad en el recinto hoy 28 de mayo de 2017. pic.twitter.com/zFeLTiVyqO — CEA Oficial (@ceaoficial2017) May 28, 2017

Periodismo mediocre. Al menos en la nota incluyen lo más importante: Ni el @ceaoficial2017, ni el mov. estudiantil patrocinan la actividad. https://t.co/wJyKZ5eOLi — CCE Oficial (@CCEUPRRP) May 27, 2017