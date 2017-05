Hombre mata a 8 personas tras pelea familiar

Un hombre que sostuvo una discusión sobre sus hijos con su esposa, de quien estaba separado, y la familia de ella fue arrestado el domingo después de una balacera de casa en casa en un área rural de Mississippi que dejó ocho muertos, entre ellos su suegra y un policía.

“No merezco vivir, no después de lo que hice”, dijo Corey Godbolt al diario The Clarion-Ledger tras su detención.

La balacera inició la noche del sábado en la casa de los suegros de Godbolt en Bogue Chitto luego que el policía llegó en respuesta a un reporte sobre un altercado doméstico, y se extendió a dos casas en el cercano poblado de Brookhaven, ubicado aproximadamente 110 kilómetros (70 millas) al sur de Jackson.

Entre los fallecidos se encuentran dos niños, señalaron los investigadores. Godbolt, de 35 años, fue hospitalizado en buena condición con una herida de bala, si bien no hay un reporte sobre quién le disparó.

Warren Strain, vocero de la Oficina de Investigaciones de Mississippi, anunció que los fiscales planean presentar cargos contra Godbolt pro homicidio, aunque es muy pronto para saber cuál fue el motivo de sus actos. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la relación entre Godbolt y las víctimas.

Sin embargo, un testigo y Godbolt mismo dieron una idea sobre lo ocurrido. Godbolt ofreció una entrevista al periódico mientras estaba sentado al lado de una carretera con las manos esposadas atrás de la espalda.

Godbolt explicó que estaba hablando con su esposa y parientes políticos cuando alguien llamó a las autoridades.

“Yo estaba teniendo una conversación con su padrastro y su mamá y con ella, mi esposa, respecto a que yo llevara a mis hijos a mi casa”, comentó. “Alguien llamó al oficial, gente que ni siquiera vive en la casa. Eso es lo que ellos hacen: Intervienen”.

“Ellos le costaron la vida”, agregó, en referencia al parecer al policía. “Lo lamento”.

El padrastro político, Vincent Mitchell, dijo a The Associated Press que la esposa de Godbolt y sus dos hijos se estaban quedando en la casa de él en Bogue Chitto durante cerca de tres semanas luego que ella dejó a su esposo por violencia doméstica.

Cuando el policía llegó a la casa, Godbolt fingió que se iba a marchar, luego sacó una pistola y disparó, señaló Mitchell, quien escapó junto con la esposa de Godbolt. Sin embargo, añadió que tres miembros de su familia fueron asesinados en su casa: Su esposa, la hermana de ella y una de las hijas de la esposa.

“Estoy devastado. No parece ser real”, comentó Mitchell.

El policía asesinado fue identificado como William Durr, de 36 años, que tenía dos años en el departamento y previamente había trabajado como policía en Brookhaven. El jefe policial del condado Lincoln, Steve Rushing, afirmó que Durr estaba casado y tenía un hijo de 11 años.

Después de que huyó de la casa de sus suegros, Godbolt mató cuatro personas más en otras dos casas, revelaron las autoridades. Transcurrieron al menos siete horas entre las primeras balaceras y el arresto de Godbolt cerca de la tercera y última escena de crimen, dijo Strain.

Godbolt dijo que no tenía la intención de que la policía lo capturara vivo. “Mi intención era hacer que Dios me matara, pero me quedé sin balas”, dijo. “Mi intención era un suicidio con ayuda de la policía”.

En un comunicado, el gobernador de Mississippi Phil Bryant pidió a los residentes del estado que oren por las víctimas. También subrayó el “sacrificio” que hacen los agentes de la ley para hacer su trabajo.

“Todos los días, los hombres y mujeres que llevan la insignia hacen algún sacrificio para proteger y servir a sus comunidades. Muchas veces perdemos a uno de nuestros mejores”, dijo Bryant.