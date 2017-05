Harambe se queda sin actos conmemorativos

No se realizaron actos públicos hoy en memoria del gorila Harambe, muerto a tiros hace un año en el zoológico de Cincinnati para proteger a un niño de 3 años que cayó en el recinto del primate.

El niño cayó al foso desde unos 4,5 metros (15 pies) después de que al parecer trepó una cerca. Guardias del zoológico concluyeron que el niño estaba en peligro, por lo que mataron a disparos a Harambe, de 17 años de edad.

One year ago today, Harambe was shot & killed for being a gorilla.

The parents & zoo have not been held accountable for his death. pic.twitter.com/Y0jCkyCMLT

— Only In Boston (@OnlyInBOS) May 28, 2017