Secretaria de Educación garantiza educación apropiada para estudiantes con necesidades especiales

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, cumplirá con la obligación y el deber de asegurar que todos los niños y jóvenes con necesidades especiales tengan acceso a una educación gratuita y apropiada que los ayude a desarrollarse plenamente en su vida, según expresó en un comunicado de prensa.

Keleher comentó que su trabajo es diseñar una educación pública que enfatice la educación especial y los servicios relacionados que han sido diseñados para atender las necesidades individuales de los niños. “Es nuestro compromiso con la población de estudiantes que servimos defender y asegurar su derecho a la educación y proveer los servicios que requieren en cumplimiento con la ley. Ese es el compromiso del Gobernador y esta servidora”, añadió.

Bajo el amparo de la ley federal promesa, el pasado 3 de mayo, el Gobierno de Puerto Rico se acogió a la protección del Título III de la Ley para garantizar que los servicios públicos continúen ofreciéndose. Sin embargo, el Departamento de Justicia radicó notificaciones de dicho proceso federal en una gran cantidad de casos judiciales en curso, incluyendo el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, lo que ha ocasionado la preocupación en torno a la continuidad de los servicios que brinda el DE.

Ante esto, la Titular de Educación aseguró que la acción en estos pleitos no repercute en la continuidad de los servicios que ofrecen y que no reduce los fondos destinados al departamento. “Nuestros procesos no se ven alterados ni impactados por la paralización del caso. Más aún, nuestra estructura y organigrama operacional continúan inalterados. Nuestra obligación para con estos estudiantes la seguiremos cumpliendo”, agregó la doctora Keleher.

De igual forma, explicó que ciertos servicios como la oficina de mecanismo de remedio profesional, adoptado a raíz del pleito de Rosa Lydia Vélez, no se verán afectados por las disposiciones o procesos de la Ley PROMESA ya que se rige por normas y reglamentos adoptados por el departamento.

“Los servicios a nuestros estudiantes son un servicio esencial y tenemos la encomienda de proveer y continuar los mismos. Ante ello, estaremos velando y asegurando el cumplimiento con los servicios a nuestros niños”, puntualizó la Secretaria.