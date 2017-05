Rosselló critica que parada puertorriqueña honre "actos violentos"

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió hoy una comunicación lamentando que la parada puertorriqueña vaya a coronar “actos violentos” como heroicos.

“Apoyo la celebración de la puertorriqueñidad de nuestros hermanos en Nueva York. Lo que no apoyo es que se auspicie y se coronen como heroicos actos violentos que causaron mucho dolor y que no representan lo que somos como pueblo y ciudadanos americanos”, expresó el primer mandatario, en torno al homenaje que recibirá el nacionalista Oscar López Rivera.

En el día de hoy, las cadenas de noticias NBC 4 New York y Telemundo 47 se unieron a la larga lista de auspiciadores que han retirado sus endosos al desfile boricua. Rosselló Nevares, en cambio, sí se reafirmó en haber solicitado la excarcelación de López Rivera.

“Una cosa es el acto de humanidad al solicitar la excarcelación de alguien que cumplió el tiempo justo y otra cosa es celebrar actos con los que no podemos estar de acuerdo. Esos que insisten en celebrar ese tipo de actos dividen al pueblo y han provocado que una actividad que debió ser de unidad no lo sea”, argumentó.

Tras las declaraciones, comenzaron los señalamientos en las redes sociales porque en la carta que envió el gobernador al expresidente Barack Obama —quien le conmutó la sentencia— pidiéndole que lo dejara libre. En la misiva, Rosselló Nevares escribe lo siguiente:

“Oscar López has already served 35 years in federal prision for non-violent offenses (Oscar López ya pasó 35 años en una prisión federal por ofensas no violentas)”, leía la misiva.

Hasta ahora, los Yankees, la aerolínea JetBlue, el Comisionado de los Bomberos de Nueva York, la empresa de celulares AT&T, la marca de comida Goya, el periódico Daily News y Univisión se han apartado totalmente. El comisionado de la Policía de la ciudad, James O’Neill, anticipó que no marcharía.

No obstante, el alcalde Bill de Blasio dijo el martes que “todavía” pensaba participar.

La parada puertorriqueña se llevará a cabo el 11 de junio en el mencionado estadio y por la avenida número cinco.