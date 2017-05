Comida y medicamentos expirados en Zoológico de Mayagüez

El Zoológico de Mayagüez sirve a sus animales comida expirada, fechada entre 2010 y 2014, y les aplican medicamentos con fecha de hasta 2009, comprobó la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, que preside la representante Maricarmen Mas Rodríguez.

La legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó hoy el primer informe parcial de la investigación realizada a la instalación mediante la resolución de la Cámara 53, la cual ordena a la comisión a realizar una profunda investigación sobre el estado que se encuentra el Zoológico Dr. Juan A. Rivero del municipio de Mayagüez.

El informe de nueve páginas recoge 25 hallazgos primordiales, entre los cuales se encuentran la falta de un “petty cashs”para poder resolver situaciones de emergencia en la mencionada facilidad, algo que antes existía, carencia de una estructura de financiamiento viable y una crasa falta de registros de animales.

“Encontramos que esta facilidad, de mucha importancia para el desarrollo económico de la región oeste, está a la deriva. Por ejemplo, no tiene una fuente de financiamiento, pues, aunque se creó en noviembre pasado un fideicomiso, el mismo nunca se materializó. No existen récords de casi nada en el zoológico. No hay archivos sobre la natalidad de animales en la facilidad. Tampoco hay una bitácora relacionada a las fumigaciones que se realizan. En sí, lo que existe es un verdadero caos”, comentó la legisladora.

El reporte que será presentado en los próximos días también confirma muchos de los señalamientos realizados en la prensa, particularmente la falta de promisión que se le brinda al zoológico, factor que ha contribuido en una dramática reducción de visitantes, horario irregular de las concesiones, incluyendo el “gift shop”, y la falta de equipo para realizar estudios especializados a los animales, entre otros.

Mas Rodríguez señaló que todavía falta información por recopilar.

“Todavía estamos esperando información de Oliver Exterminanting Services sobre la fumigación en el zoológico, al igual que a la empresa WC Feed. Entidad que provee los alimentos. Puedo decir que falta bastante por investigar y que esto continuará”, indicó.

La comisión visitó el zoológico el día 15 de febrero como parte del proceso investigativo.

El zoológico cuenta con 29 empleados, incluyendo 11 cuidadores.