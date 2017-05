Junta ignora reclamo de no tocar presupuesto UPR

En una reunión con un grupo de 26 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Escuela de Artes Plásticas (EAP) y el Conservatorio de Música, la Junta de Control Fiscal (JCF) dejó claro que el recorte de $450 millones al presupuesto del primer centro docente del país no es negociable.

Al salir del cónclave, José Carrión, presidente del ente que gobierna la isla, dijo que “hay que tocar a toda la sociedad”. Destacó que la disminución de partidas “no va a hacerle daño a la UPR” y que los más que sufrirán durante el proceso de quiebra serán los bonistas, ya que el plan fiscal del Gobierno pretende recortar un 80 % de la deuda.

“En términos generales, la reunión fue muy buena, muy productiva y muy respetuosa”, resaltó Carrión.

Reclaman miembros de la JCF están perdidos

Para los estudiantes, la historia fue otra, pues los representantes de este sector destacaron que los miembros de la JCF mostraron desconocimiento sobre varios asuntos de importancia para tomar decisiones sobre el presupuesto de las diversas instituciones del Estado.

Entre otras cosas, afirmó Verónica Figueroa, no conocían cuántos miembros necesita la Junta de Gobierno de la UPR para su pleno funcionamiento.

Ayer dicho ente se quedó sin cuórum tras la renuncia de tres de sus miembros. Para tomar decisiones, el cuerpo de gobernanza de la UPR necesita al menos ocho personas de 14 miembros que le componen.

Asimismo, Angélica Valdés acotó que Carrión, Ana Matosantos, Natalie Jaresko y David Skeel no sabían sobre la Comisión Universitaria para la Auditoría de la Deuda.

Según lo descrito por los alumnos, “pareciera” que la JCF tampoco sabía sobre la existencia del Conservatorio de Música y la EAP. Ambas instituciones públicas de educación superior podrían experimentar recortes en su presupuesto para el próximo año fiscal.

“Acabamos de ver cómo la JCF desconoce el país que está manejando. No conoce que existe la EAP, no conoce que existe el Conservatorio [de Música] y no conoce que nos pueden cerrar para agosto”, expresó Rosaima Sánchez, estudiante de la EAP.

Los alumnos denunciaron que la JCF no tiene informes de proyección sobre los posibles efectos negativos o positivos de los recortes que recomendaron para la UPR.

“El señor Carrión, Matosantos y Jaresko dijeron en más de 5 a 10 ocasiones que no sabían y que no tenían informes de proyecciones”, añadió Figueroa.

Igualmente, los representantes estudiantiles destacaron que seguirán en lucha si los recortes continúan en pie.

“Si la posición de ellos es que la Universidad se tiene que sacrificar para el pago de la deuda, nosotros continuaremos avanzando nuestras negociaciones”, informó Mikael Rosa.

La reunión, para los alumnos, tuvo un mensaje claro: “esto es una demostración de que los sectores que muestran resistencia, que salen a la calle, son los que van a lograr sentarse a dialogar con los cuerpos de poder”, resaltó Figueroa.

UPR esencial… “pero hay que cuadrar la caja”

De acuerdo con Figueroa, el estudiantado planteó en la reunión que la UPR sea considerada un servicio esencial al momento de la reestructuración de la deuda y la imposición de recortes.

La alumna del Recinto de Río Piedras relató que Matosantos y Jaresko asintieron en considerar al primer centro docente como un elemento esencial para el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, afirmaron que “hay que cuadrar la caja”, y por eso se recortará el presupuesto institucional.