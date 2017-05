Estudiante UPR desfila con toga en la Ponce de León y Plaza las Américas

En momentos en el que el futuro de Universidad de Puerto Rico (UPR) es incierto, el estudiante de contabilidad y candidato a graduación, Christian Matías, se colocó la toga y desfiló en Río Piedras y Plaza Las Américas para celebrar su graduación de manera simbólica.

Y que según reza su comunicación en la red social Facebook, este cursa su último año en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Hasta el momento tengo 115 créditos aprobados y este semestre tomé 18 créditos para poder graduarme con un total de 133 créditos. Este semestre, luego de 4 años tomando entre 18 a 21 créditos por semestre, estuve tan cerca de decir que lo logré y que tanto esfuerzo y tantas noches sin dormir valieron la pena. Se me hace muy difícil aceptar que al fin, luego de 4 años ya estaba a punto de graduarme, justo en la recta final y tener que aceptar que no tendré ceremonia de graduación es lo que más me duele, además de la incertidumbre que reina en muchos de nosotros al no saber tan siquiera si recibiremos nuestro tan preciado diploma este semestre”, detalló el joven.

“En el día de ayer tuve el valor de vestirme de graduando, con una toga y un birrete que compré por “ebay”. Me armé de valor y fui a la avenida Ponce de León y a la avenida Barbosa, donde con mis pancartas, pedí a cualquier conductor que quisiera ser solidario, que me felicitara en representación de todos los estudiantes que este semestre no pudimos tener ceremonia de graduación, para luego compartir por Facebook los comentarios de la gente con ustedes. Luego de eso me trasladé dentro del centro comercial Plaza Las Américas, buscando exactamente lo mismo. No solo me vestí de graduando en representación mía, sino, en la de muchos otros cientos de estudiantes que actualmente están pasando por la misma situación que yo”, explicó.

Aquí algunos de los mensajes que recibió: