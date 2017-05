Policía destruye violín a joven que enfrentó con música represión en Venezuela

MISIÓN CUMPLIDA @willysmusic !!! A la música ni con el pétalo de una rosa !!! Vamos por la segunda misión : autógrafos de las grandes estrella de la música latina !!!!! QUE VIVAN LOS GUERREROS QUE ESTÁN EN LA CALLE LUCHANDO POR EL FUTURO SE NUESTRA MADRE PATRIA : VENEZUELA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••LOS VENEZOLANOS SOMOS MÚSICA , ALEGRIA , GENTE NOBLE , GENTE VALIENTE , TRABAJADORES Y GENEROSOS !!! DIOS TE BENDIGA HERMANO Y TE PROTEJA DE LOS QUE NO PARECEN SER VENEZOLANOS !!!

