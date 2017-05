Entregan pupitres para niños zurdos en Salinas

La representante María Milagros Charbonier visitó la escuela Ramón Baldorioty de Castro en Salinas para personalmente entregar a tres niños que cursan el segundo grado pupitres para personas zurdas.

Los estudiantes José Rafael Martinez Morales, Airam N. Reyes Nieves y Janvrier A. Rivera Dávila realizaron la petición a la representante a través de las redes sociales y junto a sus padres y maestros del plantel vieron convertir su sueño realidad.

La también presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes se mostró preocupada ante la inmensa mayoría de niños zurdos que no tienen acceso, tanto en escuelas públicas como privadas, a pupitres que los ayuden en sus primeros años escolares, “donde se aprende escritura y que les podría afectar no tan solo en su desempeño escolar sino también su condición física y emocional”.

Charbonier, quien conversó con varios padres y maestros del plantel, indicó que le daría seguimiento a esta situación que esta ocurriendo en todas las escuelas públicas y privadas del país y que podría estar afectando a miles de niños zurdos en Puerto Rico.

“Estaré enviando una comunicación a la Secretaria de Educación y al Consejo de Educación de Puerto Rico para verificar si existe alguna reglamentación estatal o federal vigente sobre este particular. De no ser así pueden estar seguros que evaluaremos en la legislatura como podemos defender los derechos de estos niños. No puede ser que en las escuelas se sometan a estos niños a trabajar en pupitres diseñados para personas diestras con su mano derecha bajo la excusa de que los zurdos tienen que aprender a vivir en un mundo para derechos. Eso es un pensamiento retrograda”, afirmó.

Según expertos en terapia física los niños que utilizan su mano izquierda necesitan en su etapa temprana de un lugar para apoyar su brazo y así poder realizar sus labores de escritura.

Al no tener un pupitre adecuado tienden a adoptar posiciones incómodas que les podría reflejar dolores musculares, frustración, baja autoestima y bajo desempeño escolar.