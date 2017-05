Yankees se retiran del Desfile Puertorriqueño en Nueva York

El equipo de los Yankees de Nueva York se unió a otros auspiciadores del Desfile Puertorriqueño en Nueva York, como Goya y JetBlue, y retiraron su apoyo a la marcha de este año que se realizará el próximo 11 de junio. Esto por la polémica que se ha suscitado tras darse a conocer que en el evento le rendirán homenaje a Oscar López Rivera.

Así lo dio a conocer hoy, martes el diario NY Post. “The New York Yankees are not participating in this year’s Puerto Rican Day parade”, indicó la escuadra de Grandes Ligas en un comunicado de prensa.

La actividad ha causado una tremenda controversia luego que se confirmara la presencia de López Rivera, quien salió en libertad la semana pasada. A este se le ha vinculado por años con el grupo Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Al mencionado grupo se le atribuyen numerosos ataques en Nueva York para la década de los años setenta y ochenta.

Además, el comisionado de la Policía de ese estado, James O’Neill, también reveló que no estaría presente en la tradicional actividad que reúne a cientos de puertorriqueños.

“No puedo apoyar a un hombre que fue el cofundador de una organización que participó en más de 120 atentados con explosivos, seis personas asesinadas y heridas de gravedad”, sostuvo O’Neill en el dicho diario.

“Normalmente hago marcha en la mayoría de los desfiles con las organizaciones fraternales, pero no voy a marchar este año. . . No voy a marchar”, agregó.