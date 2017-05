Renuncia Junta del Colegio Universitario de San Juan

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy que recibió la renuncia de todos los miembros, excepto del representante docente, de la Junta de Síndicos del Colegio Universitario de San Juan.

“En la mañana de hoy los miembros de la Junta, excepto el síndico que representa a los profesores del Colegio, han presentado su renuncia tal y como la pedí en la reunión anoche. A ese síndico, le agradezco que haya entendido la necesidad de ofrecerle a nuestros estudiantes la tranquilidad de que no iban a recibir un alza ni en la matrícula ni en los costos relacionados”, expresó Cruz Soto en declaraciones escritas.

Añadió que “si los otros miembros de la Junta de Síndicos no creen que la educación es un servicio esencial e insisten, al no apoyar nuestra política pública, en los aumentos no hay espacio para ellos en el Colegio Universitario de San Juan”.

Las renuncias surgen luego de que la alcaldesa les solicitara que se solidarizaran con la política de la administración “de considerar la educación como un servicio esencial”, y que de no hacerlo aceptaría sus renuncias.

Esto, luego de que la rectora Haydeé Zayas aumentara la matrícula del Colegio Universitario y la alcaldesa decidiera destituirla.

“Indica la carta de la Junta, que antes de proceder con su renuncia, a su vez aceptaron la renuncia de la Rectora. Dicha acción de la Junta no tiene ningún efecto administrativo. El reglamento del Colegio me otorga a mi como autoridad nominadora la facultad administrativa para esa acción. No solamente eso, ya en el día de ayer la destitución de la Rectora fue anunciada por esta servidora. Por lo tanto, la destitución de la Rectora se mantiene según anunciado el día de ayer”, expresó la alcaldesa capitalina.

Abundó que ya comenzó a conformar una nueva Junta de Síndicos.

“Mientras tanto, haré las designaciones necesarias para el funcionamiento del Colegio Universitario que afortunadamente ya terminó su semestre escolar”, dijo.

Te recomendamos este video: