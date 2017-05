Rosselló, padre ve el origen de la crisis en la administración de Sila Calderón

El exgobernador, Pedro Rosselló González apuntó directamente a la administración de su sucesora, Sila María Calderón como la responsable de la crisis que hoy vive Puerto Rico.

Las expresiones del exgobernador, padre del actual mandatario de la Isla, surgieron en una entrevista en Noti Uno 630 en el programa En Caliente con la Jovet.

“Aquí en Puerto Rico tenemos un ambiente ahora donde lo más fácil para explicar las cosas es echarle la culpa a los demás. ‘Ah, heredamos esto, heredamos lo otro, eso fueron aquellos’… y lo peor del caso es que está bien, habrá cosas que tengan culpa algunos no estoy eximiéndolos, pero no todas las administraciones fueron lo mismo. Una administración no es igual a la otra y tenemos que ser un poquito más racionales en investigar los hechos. Yo te puedo decir que específicamente, yo tengo dos capítulos que te puedo traer que documentan dónde fue que comenzó todo este proceso. Esto no es desde los tiempos de Muñoz Marín, ni de Luis Ferré. Esto tiene un punto específico, y lo voy a decir aquí, fue durante la administración de Sila Calderón que comenzó todo este descalabro”, sostuvo Rosselló González.

El exmandatario afirmó que en sus dos cuatrienios entre 1992 y 2000 los presupuestos eran balanceados. “Hasta el 2000, los ingresos y los egresos iban más o menos a la par. No hubo déficit en el presupuesto”, sostuvo. Para Rosselló el problema en la administración subsiguiente de Sila Calderón fue que se crearó una gran cantidad de puestos de trabajo sin contar con el presupuesto para ello.

“Como el segundo año (de la administración Calderón) empezó a haber un déficit en los ingresos y los egresos. Tomaron prestado para cuadrar artificialmente ese déficit”, dijo. Rosselló González apuntó a que la decisión de tomarprestado para gastos operacionales se basó en una opinión de 1973 del Departamento de Justicia y que subsiguientemente se mantuvo la práctica, lo que llevó a la crisis.

Al ser cuestionado sobre el costo de sus obras, dijo que hay muchas personas que dan sus opiniones como datos y que él cuenta con los datos que sostienen que en su administración no hubo déficit.

Aquí el vídeo de parte de su entrevista en NotiUno: