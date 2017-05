Populares advierten que acudirán a los tribunales por el plebiscito

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, junto al secretario general, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, adelantaron el lunes, que si el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firma la medida acudirán a los Tribunales para detener cualquier gasto de fondos públicos destinados a adelantar esa agenda política.

“El país no necesita fanatismo político. Puerto Rico necesita liderato y una agenda para adelantar y desarrollar la economía. En este momento histórico en el que enfrentamos una quiebra, es vergonzoso y bochornoso gastar el dinero del pueblo en esta agenda político partidista. Nuestro Partido está listo para acudir al tribunal y paralizar cualquier gasto de fondos en un asunto como este, que no les resuelve ningún problema a los puertorriqueños”, precisó Ferrer Ríos en declaraciones escritas.

Ferrer Ríos dijo poseer un Recurso Legal presentado por el Departamento de Justicia ante los Tribunales del país, en el que se solicita la paralización en todos los procedimientos de demandas en los Tribunales del País.

“No hay dinero para pagar deudas ni demandas contra el gobierno. No hay dinero para educación, salud, seguridad, beneficios de empleados públicos, ni para los servicios básicos en los municipios; pero tienen $7 millones para un plebiscito que no tiene ningún sentido, y también hay dinero para implementar el Plan Tennessee. Al liderato del PNP el fanatismo ideológico les nubla el entendimiento, al punto de dejar que se hunda el país por adelantar sus asuntos políticos”, sentenció Ferrer Ríos.

Por su parte, el secretario general advirtió que utilizar fondos públicos para adelantar una ideología política como lo es la estadidad, no solo constituye un acto ilegal, sino que es inmoral. “No sólo es un delito, sino que en esta coyuntura histórica en que enfrentamos la peor crisis fiscal, ese malgasto público es una afrenta y un atentado al país. Las prioridades de esta administración están invertidas y los marca como una administración insensible que atenta contra el bienestar de la gente”, indicó Delgado Altieri.

Por otro lado, Ferrer Ríos puntualizó que este proceso de consulta plebiscitaria no tiene el respaldo ni de la gente en Puerto Rico, ni tampoco de los Estados Unidos.

“El Proyecto HR 260 “Puerto Rico Admission Act” de Jennifer González, no tiene ningún co-auspiciador, lo que demuestra que en el Congreso no tienen ningún compromiso con la estadidad. Y en cuanto al plebiscito, tanto en el Congreso como en Justicia Federal, ya les señalaron que este es un proceso excluyente e inconstitucional. Al gobernador Rosselló y a la Comisionada Residente que dejen a un lado su fanatismo, detengan sus agendas políticas y dedíquense a gobernar y resolver los problemas que tiene Puerto Rico. No continúen haciéndole daño a este país”, sentenció el presidente del PPD