Legislador municipal de Guaynabo pide romper el silencio de "mayoría silente"

Uno de los legisladores municipales por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legslatura Municipal de Guaynabo, el doctor Carlos H. Martínez, expuso que la mayoría del país debe expresar su opinión sobre la crisis en la Universidad de Puerto Rico (UPR), pues mantener silencio abona a que no haya una solución.

Martínez sostvo mediante una carta abierta que no se trata de partidos políticos, sino de balance de ideologías y que las minorías se pueden expresar, pero no alterar los derechos de las mayorías.

Aquí la carta abierta del legislador municipal:



SE ACABO EL ABUSO

Durante las pasadas semanas hemos observado desde las graderías lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Hemos visto como un grupo de las minorías electorales se ha querido apoderar de los medios para pautar sus causas, a las buenas o a las malas. Mientras esto sucede, la gran mayoría de los puertorriqueños permanecen callados, permitiendo que estos lamentables sucesos se repitan, cada mañana.

Bueno, pues quiero decirles “basta ya”; llegó el momento que esta mayoría callada empiece a expresarse y a dar su opinión.

Me sorprendí grandemente cuando escribí un comentario de protesta por la celebración y homenaje de Oscar López en las redes sociales. La reacción fue inmediata, con muchas personas comentando, pues el post se convirtió en viral.

Me di cuenta que el terreno está fértil para un movimiento de oposición a las barbaridades de estas minorías. La mayoría del pueblo está cansado de estos abusos y atropellos. Están gritando: “Basta ya; se acabó el abuso”

En mi proceso de observación e introspección me he hecho varias preguntas, casi todas lógicas, pero que no necesariamente son políticamente correctas.

¿Cómo es posible que un grupo minoritario haya podido cerrar la UPR?

¿Cómo no se respetan las leyes de PR?

¿Por qué el gobierno ha permitido esto?

¿Cómo existe una diferencia tan abismal en el sentido económico entre la UPR y las universidades privadas?

¿Por qué la pasada administración redujo $300 millones al presupuesto de la UPR y no vimos estas protestas?

¿Son acaso estas protestas una excusa para “avanzar” causas políticas?

¿Quién paga todo esto?

¿Por qué nadie de los medios se ha dado a la tarea de divulgar la opinión de los estudiantes que quieren terminar su semestre? No he visto ni un artículo en esa dirección.

Como parte de un análisis profundo tengo que concluir que nosotros, los calladitos, también hemos sido culpables al permitir esto. Y nos toca, entonces, levantar la voz, divulgar nuestra posición, y defender los derechos de la gran mayoría de Puerto Rico.

De mi parte voy a expresarme, voy a dar mi voz de alerta, a defender y hablar de lo que pensamos la mayoría. Esto no tiene que ver con política. Tiene que ver con balance de ideologías. Tiene que ver con que la mayoría es la que manda y que las minorías se pueden expresar pero no pueden alterar los derechos de paz de esa mayoría.

Voy a levantar mi voz, me voy a defender, y voy a hablar. Y te invito a que nos unamos. Para acabar con este abuso.

Dr. Carlos H. Martinez

Legislador Municipal de Guaynabo