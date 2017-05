Mayoría de movimientos estudiantiles UPR rechazan preacuerdos con Junta de Gobierno

Tras convocar a plenos estudiantiles de emergencia en vistas de los preacuerdos que el Comité de Diálogo Multisectorial había alcanzado con la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), siete de los once movimientos estudiantiles decidieron no aceptar los acuerdos que se consiguieron tras siete horas de discusión.

De acuerdo con el medio Pulso Estudiantil, los grupos huelguistas que han rechazado hasta ahora son: Río Piedras, Ponce, Carolina, Arecibo, Humacao, Mayagüez y Bayamón.

Mientras, los que todavía no deciden son: Cayey, Ciencias Médicas, Aguadilla y Utuado.

La portavoz del Movimiento Estudiantil de la UPR en Mayagüez, Marina Feliciano, indicó en un comunicado de prensa que “Luego de una evaluación profunda de lo propuesto, la postura del Movimiento Estudiantil UPRM es de rechazar los acuerdos debido a su carácter ambiguo, la carencia de compromiso de parte de la administración, y porque no satisfacen los reclamos del estudiantado. Nos unimos a otros movimientos estudiantiles al solicitar que se eliminen las firmas de nuestras representantes de los pre-acuerdos y que se continúe la negociación en la Comisión de Diálogo Institucional”. Agregó que el organismo que representa desarrolló una contrapropuesta para la Junta de Gobierno que incluye el desarrollo de un plan fiscal que no comprometa la oferta académica ni la accesibilidad a la UPR, que la administración universitaria se comprometa a no implementar cuota alguna al estudiantado y que la Junta de Gobierno apoye el paquete legislativo presentado por estudiantes del recinto de Rio Piedras para allegar fondos a la UPR. Así mismo, recalcó que el único mecanismo para levantar la huelga es una asamblea de estudiantes debidamente constituida.

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y representantes claustrales y estudiantiles de cuatro recintos, junto a la secretaria ejecutiva de la JG, Sandra Espada, y el vicepresidente de la JG, Carlos del Río delinearon los siguientes acuerdos:

No habrá alza en los costos de matrícula ni eliminación de exenciones durante el año académico 2017-2018. No sancionar disciplinariamente a los estudiantes que han participado de la huelga (no incluye actos delictivos ni la entrada que ocurrió en medio de la reunión de la JG). Permitir entrada de brigadas de limpieza a los recintos durante el día de hoy, domingo. Que los empleados estén disponibles para trabajar el lunes, 22 de mayo. Los miembros de la mesa asistirán a la vista de seguimiento en el caso Menéndez González v. UPR, como apoyo a la institución. Colaboración de la UPR con la Comisión para la Auditoría de la Deuda, mediante creación de una Comisión Universitaria a tales fines. Que el estudiantado en cada recinto decidirá cuándo tendrá su próxima asamblea estudiantil.

De acuerdo con el referido medio, los estudiantes también consiguieron alzarse con un “compromiso para impulsar” una Reforma Universitaria desde la misma comunidad universitaria, así como buscar que se declare a la UPR como un “servicio esencial”.

Al momento del anuncio de dichos acuerdos, esos dos no se habían formalizado.

Este lunes vuelve a corte el caso Menéndez González v. UPR en la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia, donde la jueza Lauracelis Roques Arroyo determinará si la academia ha seguido la orden del Tribunal Apelativo en cuando a abrir los portones.

Si la jueza superior decide que no se han hecho esfuerzos, podría arrestar y encarcelar a la presidenta interina, Nivia Fernández, y a la persona que esté asumiendo el rol de rector(a) del Recinto de Río Piedras.

