Buscarán quitarle edificio al municipio de San Juan

El representante del Partido Nuevo Progresista, Eddie Charbonier Chinea, anunció el domingo la radicación de un proyecto para quitarle al Municipio de San Juan la titularidad del edificio conocido como el Templo de los Maestros, el cual fue cedido por la Asamblea Legislativa en el año 2012.

“Es obvio que la alcaldesa no va hacer nada con esta estructura, no la ha tocado en casi seis años, así que no esperamos que lo haga ahora. Es por eso que estaremos sometiendo legislación para reclamar nuevamente la titularidad del mismo y así poder dárselo a una entidad que genuinamente busque desarrollar el mismo”, dijo el representante en declaraciones escritas.

“Desde que juramentó como alcaldesa en el año 2013, Carmen Yulín no ha hecho nada con este edificio para evitar su desgaste y deterioro. Esto a pesar de que el dia 6 de marzo de 2015, el Municipio pactó un contrato con la Academia de la Jurisprudencia Puertorriqueña de Antonio García Padilla para rentar, libre de costo, la mencionada facilidad. El contrato fue a 30 años y termina en el 2045. Dicho eso, ha transcurrido sobre un año y nada ha sucedido con esta facilidad. Como si fuera poco, el pasado mes de julio la legislatura del Partido Popular Democrático le otorgó a la Academia la friolera de un millón de dólares para su operación y no han invertido absolutamente nada en el edificio”, añadió.

Según explicó Charbonier Chinea, el 8 de agosto de 2012 (mediante la Resolución Conjunta 230) la Asamblea Legislativa aprobó la trasferencia al Municipio de la mencionada estructura, la cual está localizada en la avenida Constitución, frente al parque pasivo Luis Muñoz Rivera.

El número de catastro de esta propiedad es 040-015-144 y la misma cuenta con una extensión territorial de 1,357.169 metros cuadrados.