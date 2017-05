Ferrer presenta enmienda a Ley Electoral para crear registro electrónico

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, y el portavoz alterno de la delegación popular en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, presentaron el martes, una enmienda a la Ley Electoral de para crear un registro electoral electrónico de cara al plebiscito del 11 de junio y así garantizar transparencia en el proceso.

“Estamos proponiendo la creación de un registro electoral electrónico donde los ciudadanos puedan verificar su historial de participación electoral. De esta manera, el elector tendrá disponible y accesible a través de la internet su información, para que pueda verificar si aparece ejerciendo su derecho al voto en un proceso electoral en el que no haya participado”, explicó Ferrer Ríos en conferencia de prensa.

Precisaron que esta medida se hace necesaria ante la celebración del plebiscito del 11 de junio, ya que asegura la transparencia y pulcritud del proceso.

“Con este proyecto estamos garantizando un sistema electoral confiable para el pueblo. Estamos asegurando que no se cometa fraude, evitamos que se vacíen listas en los colegios de votación en los que no haya funcionarios u observadores, y protegemos el derecho de los ciudadanos”, afirmó Cruz Burgos.

Asimismo, el representante expresó que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa el proveer mecanismos para que el pueblo tenga garantías de que su participación democrática es respetada y validada. Explicó, que este sistema electrónico deberá actualizarse no menos de 30 días después de un evento electoral, sea una elección general, una elección especial, un referéndum o un plebiscito, para que el ciudadano pueda corroborar su actividad en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones.

“Actualmente, no existe garantía alguna de transparencia en las elecciones, cuando por alguna razón, tenemos un solo funcionario trabajando en un colegio de votación. Elección tras elección hemos sido testigos de las denuncias de personas alegando que se vaciaron las listas, o que alguien emite el voto por una persona que no acudió a ejercer su derecho. Esta medida busca que Puerto Rico tenga un sistema electoral mucho más confiable en el que no se violen los derechos de ninguna persona”, dijo Ferrer Ríos.

A través del Proyecto de la Cámara 1079, de la autoría de Cruz Burgos, se crea el registro electrónico y se imponen responsabilidades contra los funcionarios de colegio que no cumplan con velar por la transparencia de los procesos.

“Consideramos totalmente antidemocrático excluir de los procesos electorales a observadores o funcionarios de colegio, que son quienes garantizan la pulcritud y transparencia de los procesos de votación. La presente medida provee un mecanismo de garantía ciudadana para aquellas ocasiones en que un colegio de votación no tiene la debida supervisión”, explicó el representante del PPD, quien agregó que esta medida es esencial para asegurar que los electores mantengan su confianza en los procesos electorales en Puerto Rico.