Vicepresidente del Senado le pide a congresistas que trabajen

El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, envió hoy unas misivas a los congresistas José Serrano y Nydia Velázquez, luego que ambos expresaran estar preocupados por las medidas de la Junta de Supervisión Fiscal.

Según el comunicado de prensa, el senador invitó a los congresistas a que actúen de acuerdo a las recomendaciones esbozadas en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Crecimiento Económico de Puerto Rico, del que Velázquez formó parte.

“Todos estamos preocupados por las medidas de austeridad que ha expresado la Junta, pero la realidad es que si no se toma acción en cuanto al desarrollo económico de Puerto Rico, no hay forma de que la Isla pueda salir del abismo fiscal. Teniendo eso en cuenta, fue que se creó la Sección 409 de PROMESA que estableció el Grupo de Trabajo bipartita del Congreso que trabajaría sobre el Crecimiento Económico de la Isla. Dicho Grupo rindió un Informe el pasado 20 de diciembre de 2016. Sin embargo, no vemos que el Congreso esté actuando conforme a las recomendaciones”, sostuvo.

De igual forma, Seilhamer instó a Velázquez y Serrano que deben trabajar mano a mano con sus colegas en el Congreso para que se tome acción rápida en cuanto a las recomendaciones del Informe.

No obstante, el senador, quien previamente había enviado una carta al Grupo de Trabajo en la que incluyó varios proyectos de infraestructura para activar la economía de la Isla, comentó: “El resultado del Grupo de Trabajo plasmado en el Informe aborda proyectos que afectarán positivamente la economía de la Isla. Estas recomendaciones no pueden simplemente quedar plasmadas en un Informe sin que el Congreso tome acción, muchas de ellas requieren de programas federales y acciones congresionales para impulsarlas”.

“Velázquez y Serrano que tienen un vínculo con Puerto Rico deben descargar su poder congresional y liderazgo para hacer valer e implementar las recomendaciones plasmadas en el Informe Congresional para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, que Velázquez suscribió. Es conocido que implementar solo medidas de austeridad sin impulsar proyectos que ayuden en el desarrollo económico solo creará mayores pobrezas y éxodo de puertorriqueños. Hay que atraer inversión y empleos, por lo que, más que la opinión, es sumamente importante la acción de los congresistas”, puntualizó.