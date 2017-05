Emplazan a Yulín a explicar alza en matrícula Colegio Universitario

El representante por el Distrito 5 de San Juan, Jorge Navarro Suárez emplazó a la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz a que ofrezca explicaciones sobre los planes de aumentar el costo de la matrícula del Colegio Universitario de San Juan (CUSJ), cuya rectora, Haydée Zayas Hernández, según asegura, ya ha estado involucrada en irregularidades previamente.

“Carmen Yulín tiene que hablar de frente y con la verdad. Tiene que romper el silencio que ha mantenido por las últimas semanas y explicar de qué se trata todo esto. Mientras defiende a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) e incita a manifestaciones que terminan con actos de violencia y vandalismo, vemos como hace mutis ante un aumento a la matrícula del Colegio Universitario de San Juan. No podemos tener líderes con doble moral y con la doble vara a su conveniencia”, dijo Navarro Suárez.

El también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, señaló haber recibido información de que el aumento sería escalonado desde el año académico 2017-2018 hasta el año académico 2019-2020. Los aumentos fueron discutidos y aprobados en una reunión de la Junta de Síndicos del CUJS el pasado 31 de marzo.

Indicó que según la certificación de la reunión de la Junta de Síndicos, el cargo por uso de la biblioteca aumentará de 25 a 40 dólares en este año académico. En el 2020 ese cargo aumentaría a 60 dólares. El cargo por mantenimiento aumentaría de 60 a 100 dólares y en 2020 sería de 125 dólares.

Por otro lado, el cargo por uso de tecnología aumentará de 50 a 95 dólares y el de estacionamiento será de 30 dólares, mientras que actualmente es de tres dólares. Asimismo, la cuota general será de 85 dólares y el cargo de construcción y mejoras será de 145 dólares.

Entretanto, el representante novoprogresista sostuvo que esta sería la tercera ocasión en la que la rectora del CUJS se ve involucrada en situaciones escandalosas. Recordó que a finales del año pasado trascendió que Zayas Hernández supuestamente otorgó un contrato por más de 14 mil dólares a Jaycelin Hernández Pérez, hermana del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández. Como si eso no fuera suficiente, no se puede olvidar que en medio de este escándalo, se supo que la rectora no firmó los contratos de 23 profesores universitarios, por lo que éstos no habían cobrado por sus servicios y tuvieron que suspender sus clases.

“La alcaldesa de San Juan ha tenido conocimiento de todas estas irregularidades y se distancia de las mismas. No habla con la verdad. No vamos a dejar que nada de esto pase por debajo del radar. Una líder así no puede tener intenciones de gobernar el país en el futuro. Este país necesita funcionarios honestos y honrados”, afirmó el legislador por San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.