Wilma Pastrana: "Todavía la crisis no la hemos visto"

La exprimera dama de Puerto Rico, Wilma Pastrana, conversó esta tarde con Metro acerca de se vida luego de haber salido de la Fortaleza, que fuera su residencia durante los pasados cuatros años de administración gubernamental de su esposo y exgobernador, Alejandro García Padilla.

Pastrana defendió la gestión de García Padilla y aseguró que el exgobernador se estaba “reivindicando”.

“Sí en algunas cosas definitivamente le decían que no, que eso no se hacía así y que no se debía hacer así, ahora le están dando al razón, así que un poco se está reivindicando Alejandro, que es la parte que a mi me interesa”, aseguró la exprimera dama.

Pastrana dijo, además, que durante los pasados cuatro años se abstuvo de comentar sobre controversias o asuntos políticos en las redes sociales, con el fin de mantenerse en su posición como Primera Dama y su función como portavoz de varios proyectos.

cuando estaba en Fortaleza me mantenía en mi posición de Primera Dama, mi función era llevar los proyectos, llevar el mensaje de buena alimentación, actividad física y seguir llevando mis proyectos, eso era mi objetivo principal, no quería vincularme con otros temas porque para eso había otras personas, los jefes de agencia y hasta el mismo Alejandro”, sostuvo.

Sin embargo, añadió, en su nueva faceta y como personas privadas, Pastrana sentía la necesidad de comentar sobre asuntos que se discutían en los medios “para que se sepa también la verdad”.

“En este momento, como uno estuvo allí y sabe muchas cosas que sucedieron y uno sabe lo duro que se trabajó para conseguir unas cosas, aveces me siento en la necesidad de responder, no tratando de ofender a nadie, pero sí dejando ver las cosas claras, que la gente sepa que se hizo el trabajo, que se trabajó bien duro, fueron muchas noches de poco sueño, de acostarse con mucha preocupación, de mucha discusión con otras personas en el gobierno, con legisladores, funcionarios, para que las cosas sucedieran”, expresó.

“Realmente el estar en esa posición no es fácil y creo que todas las personas que quieren llegar al gobierno dentro de sí tienen el deseo genuino de hacer bien para el país, a lo mejor no de la manera más correcta, pero sí tiene el deseo genuino de hacer bien para el país”, añadió Pastrana, mientras hablaba sobre situaciones actuales en el gobierno.

En cuanto a las críticas, la exprimera dama sostuvo que “uno no puede coger nada personal, porque yo sé que la crítica viene por la posición y siempre en estos puestos públicos va a haber gente que va a estar a favor y va a haber gente que va a estar en contra, pero las cosas se tienen que hacer, a pesar de la criticas los funcionarios tienen que hacer su trabajo”.

Pastrana descartó que se fuera a postularse para algún puesto político electo, aunque dijo que “uno nunca puede decir, de esta agua no beberé”.

La exprimera dama también apuntó que “todavía la crisis no la hemos visto”.

“Los efectos se van a ver cuando se tomen las medias fiscales de austeridad que se tienen que tomar y eso lo iremos viendo ahora que se presenta el presupuesto”, puntualizó.

Vea la entrevista completa, en la que también habla sobre cómo celebrará el Día de las Madres: