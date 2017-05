Rosselló rechaza proyecto de la Cámara 1018

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, desautorizó el viernes, la medida que fue presentada en la Cámara de Representantes, 1018, conocida como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico.

“Nuestra administración ha establecido de forma clara que no va a limitar derechos que han sido otorgados a distintos sectores de nuestra sociedad, tanto a nivel judicial como por vía legislativa. Rechazamos cualquier legislación, como el P. de la C. 1018, que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual. Este tipo de medidas no tienen paso en esta Administración. El Gobierno continuará procurando brindar servicios de calidad y de forma eficiente a todos los sectores de nuestra población”, sostuvo Rosselló a través de declaraciones escritas.

Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano felicitó y agradeció al gobernador por parar el mencionado proyecto que pretendía legalizar “el discrimen en contra de las personas LGBTT”.

“Agradezco y felicito al gobernador por hacer lo correcto: detener un proyecto que pretendía legalizar el discrimen hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales en Puerto Rico. Ayer le hice un llamado a que detuviera esta medida y hoy así lo hace. He sido muy crítico del gobernador y su administración, pero hoy tengo que reconocer que ha actuado conforme a su mandato de hacer valer la igualdad para todos”,aseguró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s adelantó que harían “todo lo posible para no darle paso a esta medida que busca eliminar los derechos que se han conseguido para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Estábamos y seguimos dispuestos a hacer hasta la desobediencia civil y acudir a los tribunales para detener esta medida inconstitucional de intentarlo”.

“Para los representantes Johnny Méndez, María Milagros Charbonier y Guillermo Miranda, la gente LGBTT es buena para que la ayuden a llegar a su puesto, pero son mala para tener igualdad. Esto es el colmo de la hipocresía y el abuso. Que lo sepa bien claro: este atropello no lo vamos a permitir”.

