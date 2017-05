Fichan estudiantes arrestados por irrumpir Junta de Gobierno UPR

Las autoridades ficharon a los siete estudiantes a los cuales un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan les encontró causa para arresto por la imputación de delitos relacionaos a la irrupción en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Las fichas ya han sido publicadas por medios cibernéticos, mientras que estudiantes de la UPR comparten en redes sociales estas fotografías junto a otras que muestran a los universitarios en sus actividades cotidianas.

El Movimiento Estudiantil denuncia las acusaciones como un acto institucional de criminalizar a los estudiantes, pues existían procesos administrativos por los que pudieron optar antes de ir al proceso criminal. Mientras, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez asegura que no tolerarán en Puerto Rico actos de violación de ley en el ejercicio de la protesta, aunque reconocen el derecho a la libertad de expresión.

¿Qué implica un fichaje?

El abogado Antonio Sagardía explicó que el proceso de fichar a una persona surge cuando un juez determina causa probable por un delito grave. Es en ese momento cuando llevan al ciudadano a la comandancia de la Policía y lo fichan, es decir, le toman una foto y toman sus huellas, para el récord de la Policía.

Si el caso contra la persona no procede, este le pide al Tribunal que le ordene a la Policía devolver copia de la ficha, no obstante, si hay convicción no se devuelve.Abundó que si el caso no prospera la fichas no quedan en el récord de la persona.

