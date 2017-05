Senado propone becas para estudiantes universitarios

En el contexto de un posible recorte presupuestario escalonado a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Senado presentará una resolución para entregar una beca de mil dólares a los mejores cuatro estudiantes de cada municipio.

El programa “Te queremos preparado” fue presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y un grupo de legisladores de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista.

De acuerdo al presidente de la cámara alta, las partidas que se usarán para sufragar la beca provienen de un ahorro de más de un 40% que su administración ha potenciado en el Senado.

Para correr el programa de ayudantías será necesario un presupuesto de $312 mil, que se dividirán en los 312 alumnos que recibirán el dinero, que a su vez serán elegidos por un comité.

Entre los requisitos para participar en el programa se incluyen ser estudiante de escuela superior del sistema de educación pública, ser admitido a un programa de bachillerato en una institución universitaria local acreditada, tener un promedio de 4.00 puntos y haberse matriculado en la universidad escogida.

De haber un empate entre alumnos por su promedio, afirmó Rivera Schatz, se usará la puntuación del College Board para desempatar. Si los resultado de dicha prueba estandarizada también son iguales entre los estudiantes del municipio, se llevará a cabo un sorteo.

A cuestionamientos de la prensa, quienes preguntaron al presidente del Senado por qué no destinaba los fondos de dichas becas al fondo general del primer centro docente del país, el primer ejecutivo senatorial se limitó a decir:

“Lo que ha dicho la Junta de Control Fiscal no es que se recorten $400 millones […] es que entre ajustes y aumentos de recaudo logren ese total. Si la Universidad de Puerto Rico no hubiese tenido sus gastos estravagantes, no hubiese concedido esas becas (las becas presidenciales) y no hubiese tenido otros señalamientos que ha tenido no tendrían problemas”.

Añadió que “como presidente del senado hago todo lo que esté a mi alcance, no me culpen a mi de la mediocridad y de la corrupción que ha estado reinando bajo la administración del Partido Popular en la Universidad de Puerto Rico”.

Sobre la resolución presentada hoy sostuvo que es a favor de aquellos estudiantes más desventajados.