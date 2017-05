Senado confirma designación de Héctor Pesquera

El exsuperintendente de la Policía Héctor Pesquera fue confirmado hoy como secretario del Departamento de Seguridad Pública, una agencia que tendrá bajo su control siete dependencias públicas.

La confirmación de Pesquera contó con el apoyo a viva voz de la delegación del Partido Nuevo Progresista y el rechazo de la minoría del Partido Popular Democrático. Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, también le votó en contra.

Pesquera fue confirmado en medio de reclamos de la oposición que cuestionaron la falta de vistas públicas para discutir su nombramiento. También se cuestiona el salario que devengará el exsuperintendente, ya que la administración de turno ha rechazado por el momento hacerlo publicó.

Ante la designación de Pesquera, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, destacó su resumé laboral y resaltó que es una persona “comprometida” con “capacidad” e “historial” para trabajar por la seguridad de Puerto Rico. De hecho, dijo que de haber confirmado a Pesquera antes de las manifestaciones del 1 de mayo “les aseguro a ustedes que otra hubiese sido la historia”. Como cuestión de hecho, comentó que los manifestantes que utilizan cualquier tipo de material para esconder su rostro que “el que esconde su rostro es porque se averguenza de su causa”.

Durante su alocución, el presidente del Senado expresó que “ojalá” que Pesquera “confronte al monitor federal y a la Junta (de Supervisión Fiscal), si es para defender a los puertorriqueños. Que lo haga”. En lo que respecta a los comentarios de senadores sobre el que no se realizara una audiencia pública, Rivera Schatz recordó que a finales del pasado cuatrienio se atendieron sobre 30 nombramientos a la Fiscalía y a diferentes cargos en la Judicatura. “Me pregunto ¿cuantas vistas públicas celebramos en ese momento?. NInguna. No hubo vistas públicas en esa última sesión extraordinaria”.

Sobre la ausencia de vistas públicas, Rivera Schatz dijo que el pasado cuatrienio se designó a la juez presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz y no hubo vista pública para ese nombramiento argumentando que “había una gran trama para que alguien se quedara con el Tribunal Supremo. También fue designada la “chief of staff” de la pasada presidencia del Senado de Puerto Rico y no hubo vista pública…Nadie del Partido Popular Democrático se ofendió o se incomodó por la ausencia de alguna vista pública… No he escuchado más allá de uno que otro senador del PPD, quejarse”, dijo Rivera Schatz.

Esta es la tercera vez que Pesquera pasa el cedazo del Senado. Las primeras dos ocasiones fueron bajo los mandatos de los exgobernadores Luis Fortuño Burset y Alejandro García Padilla para ocupar la silla de superintendente de la Policía.

Pesquera estará a cargo del componente de seguridad pública que está compuesto por la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Sistema de Emergencias 911 y el Sistema de Investigaciones Especiales.

Otro nombramiento que fue confirmado fue el de Carlos Contreras como secretario del Departamento de Obras Públicas (DTOP). Cuando este nombramiento fue llevado a votación a viva voz quien único expresó objeción sobre el mismo fue el senador Cirilo Tirado Rivera.

Contreras posee un bachillerato y maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez (RUM). Como parte de su trayectoria profesional, Contreras ocupó varios puestos de liderato en Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), en DTOP y trabajó en la compañía MultiSystems.