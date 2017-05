Piden salida de Natal, Vega Ramos y Torres de sus comisiones

Rafael “Tatito” Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, pidió mediante una misiva dirigida a Carlos Johnny Méndez, presidente del cuerpo, la salida de los representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos de las comisiones camerales en las que representaban a la pava.

Citando el reglamento de la cámara baja, Hernández solicitó a Méndez que sustituya como portavoces a dichos legisladores en las comisiones de Asuntos Laborales, de lo Jurídico, Desarrollo Económico, Relaciones Federales e Internacionales y Estatus y Desarrollo de la Ciudad Capital y Juventud por otros representantes del PPD.

“Como fue a través del caucus de la delegación del PPD que fueron nombrados a las posiciones de portavoces en las comisiones que hoy ostentan, ya no pueden continuar en dichas comisiones pues ya no forman parte de este caucus y no lo representan”, reza la misiva.

El pasado 4 de abril, el representante Torres renunció al caucus cameral del PPD.

A raíz de esto, durante la asamblea general del PPD del pasado 23 de abril, Hernández cuestionó públicamente la “lealtad” de Torres al partido.

Luego de las expresiones, Natal y Vega Ramos pidieron a Hernández que se retractara y decidieron que no asistirían a las reuniones del caucus PPD hasta que no se publicara la disculpa.

Hernández reaccionó expulsándolos del grupo.

Petición de Rafel “Tatito” Hernández al presidente de la Cámara de Representantes by Metro Puerto Rico on Scribd