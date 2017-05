Jenniffer González discute agenda de trabajo para área de salud

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, informó hoy que durante su participación en la Octava Cumbre Interdisciplinaria del New Advances in Cardiovascular and Endovascular Technologies (NACET), discutió las gestiones que está llevando a cabo en favor de los programas de salud en Puerto Rico.

De un lado, González Colón, planteó que de “convertirse en ley el Affordable Health Care Act, que fue aprobado en Cámara y ahora examina el Senado, se eximiría a Puerto Rico del pago del Health Insurance Tax, impuesto que hoy la isla paga aproximadamente de $60 a $200 millones, pero no cualifica para poder recibir los beneficios del mismo”.

“Nuestro objetivo debe ser la retención y atraer a profesionales de la salud, y no detenernos ante la fuga de talento a los estados, producto de la disparidad de los pagos a médicos. Por ejemplo, dentro de mi agenda congresional es importante continuar aunando esfuerzos para un sistema de salud de Puerto Rico sólido, que puede ofrecer los servicios”, manifestó mediante declaraciones escritas.

González Colón recalcó la necesidad de buscar que se otorguen fondos permanentes para el país, y no depender de asignaciones temporeras.

Sin embargo, argumentó que se esta negociando incluir en la medida del State Children’s Health Insurance Program (SCHIP), que se verá para agosto, una nueva asignación de fondos para la Isla.