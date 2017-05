Penepés apoyan solicitud a la Junta para que apruebe Plan de Desarrollo Económico

El Caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes avaló hoy viernes, la posición de presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, de solicitarle a la Junta de Control Fiscal que comience inmediatamente las gestiones de cabildeo para que se apruebe, este mismo año, las recomendaciones para el desarrollo económico de la isla propuestas por el ‘Task Force’ congresional sobre Puerto Rico.

“El gobierno necesita restructurase de una manera activa. Los ajustes que la Junta aprobó en el Plan Fiscal son parte de esa reorganización de las finanzas públicas para organizar la casa, pero también necesitamos iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo económico en la Isla a corto y largo plazo. La restructuración del gobierno tiene que venir atado de un verdadero programa de desarrollo económico. Es momento de que la Junta propicie la actividad económica en Puerto Rico. No solo puede ser ajustes, tiene que haber desarrollo”, comentó Víctor Parés en declaraciones escritas.

En diciembre pasado, el Grupo de Trabajo Congresional Bipartita para el Desarrollo Económico de Puerto Rico dio a conocer un informe de 125 páginas que incluye una serie de medidas a tomarse para atender la crisis.

Entre estas se encuentran aprobar legislación a favor de mayores recursos para los programas que se nutren de fondos Medicaid, particularmente ‘Mi Salud’. Las recomendaciones también enfatizan la necesidad de mejorar el trato que recibe la isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos).

“Estamos endosando el pedido de nuestro presidente ante la Junta. No puede haber ningún programa de control de gastos sin no existe un plan para el desarrollo económico. El ‘Task Force’ hizo sus recomendaciones hace cinco meses y todavía no se ha actuado sobre las mismas. Es hora de que la Junta abogue por la recuperación de Puerto Rico”, dijo Lourdes Ramos.

José ‘Memo’ González indicó que el tiempo ha llegado para que el Congreso avale las iniciativas del Grupo de Trabajo congresional, especialmente, la paridad de fondos en el programa Madicaid.

Por otra parte, el informe sugiere que se trabajen una serie de propuestas que darían asistencia a los medianos y pequeños comerciantes bajo los programas administrados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y que se enmiende la Sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles en Puerto Rico a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes. Se estima que esta propuesta podría inyectar 2,900 millones de dólares en la economía local durante los próximos 10 años, beneficiando a sobre 355,000 familias y 400,000 niños, con un pago promedio anual de 770 dólares.

“Necesitamos que se trabaje las enmiendas al Código de Rentas Internas federal para que las familias puertorriqueñas puedan experimentar, este mismo año, un alivio contributivo. Esta es una de muchas iniciativas que el ‘Task Force’ propuso y que todavía la Junta no ha hecho nada. Es hora de que se actué a favor de Puerto Rico”, dijo Michael Abid Quiñones.

También se expresaron a favor los representantes Víctor Torres, José Aponte, Yashira Lebrón, Angel Peña, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, María Milagros Charbonier, Luis ‘Junior’ Pérez, Juan Oscar Morales, José ‘Che’ Pérez, Joel Franqui y Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros.