Universitarios encaran al presidente de la JCF para reunión

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) interceptó hoy al presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, quien luego de la conversación se comprometió con los alumnos a reunirse antes del 23 de mayo.

Luego de que los estudiantes lo detuvieran y le cuestionaran cuándo estaría disponible para realizar una reunión, Carrión indicó que “voy a estar aquí hasta el 23”, mientras los invitó a que le enviaran un correo electrónico.

Ante las preguntas de por qué no les había dado una fecha a los estudiantes a pesar de las insistentes llamadas, el presidente del ente federal declaró que “hemos estado ocupados, se que están pendientes de la situación particular de la Universidad y la entiendo, pero como te podrás imaginar he tenido otras cosas sobre la mesa que he tenido que trabajar, y además tengo un trabajo, que no estoy en la Junta full time”.

Dejó en manos de los estudiantes la determinación de si la reunión será abierta al público o privada para los alumnos.

“Muchas veces las reuniones públicas se malinterpretan y vienen otras personas con otras agendas que no quieren plantear temas ni resolver asuntos sino que quieren manifestarse, y eso tiene su lugar y se entiende, pero si quieren hablar sobre temas es mejor hacerlo…”, dijo Carrión.

El estudiante, identificado como parte del recinto de Humacao, lo convocó a que asistiera a los portones del recinto y le aseguró que están dispuestos a presentar propuestas.

Vea el vídeo del encuentro: